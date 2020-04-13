Sağlık Bakanlığı’ndan ‘hazır proje’

Sağlık Bakanlığı ‘Pandemi Hastanesi’ projesi hazırladığını iddia etti, ‘üç boyutlu hastane’ fotoğrafları yayınlandı. 45 günde yeni bir hastane yapılacağı duyuruldu.



Sağlık Bakanlığı’nın yeni iletişimi “Pandemi Hastanesi için ilk adım atıldı” oldu.



İddiaya göre “avam proje” hazırlandı.



Sağlık Bakanlığı “yeni hastane projesi”ni Bakanlar Kurulu’ndan önce kamuoyuna açıkladı, "kabine üyelerine de sunacak, Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle ihale sürecini başlatacağız” görüşüne yer verildi.

Sağlık BakanlığI’ndan yapılan açıklamada, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bulunduğu arazide 6 bin metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi planlanan pandemi hastanesinin, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, tomografi ve laboratuvar servisi ile birlikte toplam 92 oda, 182 yatak kapasiteli olması da planlanıyor” dendi.



Pandemi Hastanesi’nin proje sunumunun Sağlık Bakanlığı’nda Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı bir toplantıda yapıldığı açıklandı.



“Hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilmesi planlanan hastane binasının toplam 45 günde bitirilmesi hedefleniyor” denen açıklamada, COVID-19 nedeniyle yapımına gerek duyulan pandemi hastanesinin, ileride yine sağlık alanında kullanılmak üzere de projelendirildiği belirtildi.



Projenin kimin tarafından hazırlandığı, maliyeti ve kaynağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Projenin Bakanlar Kurulu’nun onayına da sunulacağı bilgisi verildi.



Sağlık Bakanlığı “yeni hastane projesi”ni Bakanlar Kurulu’ndan önce kamuoyuna açıkladı, “kabine üyelerine de sunacak, Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle ihale sürecini başlatacağız” görüşüne yer verildi.