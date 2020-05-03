Sağlık Bakanlığı'ndan açılmaya yönelik genelge

Sağlık Bakanlığı açılacak olan kamu ve özeldeki işyerlerinde koronavirüse (covıd-19) karşı alınması gereken önlemler hakkında genelge yayınladı.

Yayınlanan genelgenin tam metni şöyle;

Kamu, Özel Tüm Kurum ve Kuruluşlarda covid 19 salgını ile ilgili birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir.

Covid 19 hastalığı esas olarak damlacık yolu ile bulaşmaktadır.Hasta bireylerin öksürme ,hapşırma yolu ile ortaya saçtıkları virüs içeren damlacıklar etraftaki masa, sandalye, telefon ve diğer benzer yüzeylere düşebilmektedir. Diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ile de hastalık bulaşmaktadır. .Öncelikle Kamu , Özel Tüm Kurum ve Kuruluşlarda yöneticiler tarafından işyerlerinde salgın ile ilgili alınacak önlemlerin alınması ve denetlenmesi işlerini yapacak bir ekip oluşturulur.

Bu ekip,

• • İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütür ve denetler

• • İşyerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı olan çalışanın maskeli bir şekilde kimseyle teması olmayacak izole bir ortama alınmasını ve 1102 aracılığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilmesini sağlar

• • Her gün işyerine gelen vatandaşların ve çalışanların isim ve iletişim bilgilerinin alınmasını ve bir aylık süre ile saklanmasını sağlar

• • Çalışanların ve ziyaretcilerin temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların en yakın ateş polikliniklerine yönlendirilmesini sağlar,

• • Çalışanların en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma ortamlarının düzenlenmesini sağlar

• • Vatandaşa hizmet verilen kurumlarda hizmet veren çalışan sayısı kadar kişinin içeriye alınması sağlar

• • Servis araçları ve resmi hizmet araçlarına koltuk kapasitesinin en çok yarısı kadar personelin alınmasını sağlar ve denetler,

• • Çalışanları sık sık 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı bulundurulmasını sağlar

• Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sağlar ve denetler

• Ayrıca lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, varsa yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmasını sağlar.

• • Mümkün olduğunca çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmamaları konusunda uyarır,

• • Personeli öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendil ile kapatması eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi , mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafının kullanılması konusunda bilgilendirir.

• • Servis araçlarının ve resmi hizmet araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla denetler

• • İşyerinin belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmasını sağlar

• • Varsa yemekhanelerde sosyal mesafe kuralı korunacak şekilde yeme düzeninin oluşturulması, mümkünse paket servis yapılmasını sağlar. Bunların yanında ,

• • Toplantılar ivedi olmaması halinde ertelenmeli,bu mümkün değilse ivedi durumlarda mümkün olan en az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.

• • Toplantılarda tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı tedarik edilmelidir.

• • Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.

• • Toplu fotoğraf çekilmemelidir.

• • Çalışanların üst solunum yolu enfeksiyonu, ateş,öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olması halinde doktor raporu ile belgelemek şartı ile görev yerine gelmemeleri sağlanmalıdır

• • Risk grubunda bulunan çalışanların

• • şeker hastalığı,

• • akciğer hastalıkları(koah,astım)

• • kanser hastaları,

• • bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar (örn.kronik böbrek yetmezliği vb.),

• • iskemik kalp hastalıkları,

• • mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.