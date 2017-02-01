KARAR OKUNDU: Kamu Hekimleri'nin İkinci İş Davası'nda, mahkeme Sağlık Bakanlıgı'na yasayı uygulaması için 6 AY SÜRE verdi.

Avukat Güner Göktuğ, Serbest Çalışan Hekimler Birliği adına mahkeme çıkışında karar ile ilgili açıklama yaptı. “Bugün mahkeme hukuk devleti doğrultusunda bugüne kadar bu yasayı uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlara hukuk dersi vermiştir. Dilerim ki bundan sonra bu tür kanunsuzluklar olmasın”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ise şunları kaydetti:

“Bu süreçte hekimler birbirleri ile kavga eder gibi yorumlandı. Bu yolda yürürken değişik şeylerle suçlandık. Ancak bizim istediğimiz Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasıydı. Bundan ders alması gerekenler bizler değil, başkalarıdır. Biz sivil toplum örgütüyüz. Bu yolda yürürken çok zorlandık. Avukatımız bize doğru yolda olduğumuzu belirtti. Bugün bu yolun sonuna geldik. Zafer olarak adletmeyeceğim. Belki de Kıbrıs’ta tarihe geçecek bir karardır. Sağlık bakanı yarından sonra söyleyeceğim şu ki 6 ayı 6 yıl gibi harcamasınlar. Ortada çok önemli bir mahkeme kararı ve mahkeme emri var. 6 ay her şeyin takipçisi olacağız. Sağlık Bakanı mahkeme heyetine gelerek, ‘Aleyhime karar verilirse uygulamam, istifa ederim’ demişti. Ben buradan Sağlık Bakanı’na çağrı yapıyorum, Mahkeme sizin aleyhinize bir karar üretti. Ne yapacaksanız çıkın, yapın. Ya kararı uygulayın ya da mahkemedeki şahadetinizin arkanızda durun, istifa edin. Etmezseniz ve mahkeme kararı uygulamazsanız biz ne yapacağımız çok iyi biliyoruz. Bundan önce 2 yıl önce bu yola çıkarken kimse bizi ciddiye almayanlar bugün bu sorunların bittiğini, yarın sağlık adına yeni bir sayfanın açılacağına inanıyoruz. Kamu hekimleri meslektaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum, artık gayri yasal zeminde çalışma şartları bitti, bundan sonra da olmayacaktır, bir an önce yasal zemine dönsünler. Kendi taleplerini, isteklerini gayri yasal şartlarda çalışarak talep etmesinler. Yasalar zeminde çalışsınlar. Bu günden itibaren gerçek amaçları doğrultusunda çalışsınlar. Mahkeme kararını açıkladı. İstifa edecek olanlar da yarın sabah sabah erdemli bir hekim olarak istifalarını götürüp sağlık bakanına bıraksınlar."