Sağlık Bakanlığı'na 3 adet solunum cihazı alınacak

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Mimarlar Odası (MO) Sağlık Bakanlığı hizmetine sunulmak üzere birer solunum cihazı almaya karar verdi.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan sağlığını tehdit eden ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından “Pandemi” (Salgın) olarak tanımlanan “Covid19” virüsü ile toplumsal mücadelenin başlatılması düşüncesi ile KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Mimarlar Odası (MO) olarak Sağlık Bakanlığı hizmetine sunulmak üzere, hali hazırda hastanemizde kullanılmakta olan ve kabul gören üst kalite üç adet solunum cihazının alınmasına karar verdiklerini belirtti.

“Yapılan alım anlaşmasına göre cihazlar tarafımıza en geç 60 gün içerisinde tarafımıza iletilecek ve tarafımızdan da ilgili birimleri teslim edilecektir” diyen Çelik, uzun soluklu ve agresif bir mücadele gerektireceği öngörülen salgın sürecine karşı ellerinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirterek kamuoyunu bu mücadele için işbirliğine davet etti.