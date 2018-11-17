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Sağlık Bakanlığı, "Yaşlılık ve yaşlılıkta yaşanan sorunlar" konulu seminer düzenliyor

Sağlık Bakanlığı, "Yaşlılık ve yaşlılıkta yaşanan sorunlar" konulu seminer düzenliyor

Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü, “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu seminer düzenliyor

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Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü, “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu seminer düzenliyor. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Thallassaemia Konferans Salonu’nda, 11.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Semineri’ne konuşmacı olarak; Türkiye’den Prof. Dr. Abdülkadir Çevik,  Prof. Dr. Engin Dudu Turan ve Prof. Dr. Sevgi Aras katılacak. Seminere tüm halk davet edildi.

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