Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, şu an için abartılacak, panik yaratılacak bir grip salgını olmadığını belirterek, gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bir etkinlik sırasında, Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı’yla birlikte grip salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



DİZDARLI: “SALGIN VAR ANCAK CİDDİ BOYUTTA DEĞİL”



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, geçmiş yıllarda çok ciddi salgınlar meydana geldiğini ve geçen yıl bu nedenle 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Evet bir grip salgını var ancak ciddi boyutta değil” dedi.



“BU YILKİ VİRÜS GEÇEN YILKİNE GÖRE DAHA ZAYIF”



Bu yılki virüsün geçen yılkine göre daha zayıf olduğunu ve alınan tedbirler, aşılanma ve hastanede açılan enfeksiyon servisinin de desteğiyle tehlikeli boyutta bir salgınla karşı karşıya kalınmadığını anlatan Dizdarlı, hastane personelinin de salgının tehlikeli bir noktaya gelmemesi için çalıştığını söyledi.



SUCUOĞLU: “HASTANELER DOLUP TAŞTI”



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, tüm hastanelerin başta grip şikayeti olmak üzere dolup taştığını, hastanelerin tümünde tüm doktorların acillerde hizmet verir halde olduğunu ifade ederek, “Her yerde tedaviler yoğun şekilde devam ediyor” dedi.



Yoğunluğun kontrol altında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu yıl tehlikeli bir noktaya gelmeden gribal enfeksiyon salgınını bertaraf etmeyi umduklarını belirtti.



Sucuoğlu, bu salgınların her yıl aynı dönemlerde ortaya çıktığını, şu an için abartılacak, panik yaratılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, “Gerekli tedbirler alınmıştır” dedi.



Sucuoğlu, bakanlık olarak yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmenin de dün paylaşıldığını anımsattı.