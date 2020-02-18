İncirli: “Hastanenin proje ve yapı süresinde KKTC Sağlık Bakanlığı’nın kenarda değil işin içinde, karar alma mekanizmalarının merkezinde olması gerekir.”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zamanla ve nüfus artıkça yetersiz hale geldiğini dile getiren CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hem hizmet alanların hem hizmet verenlerin memnun kalmaz hale geldiğini kaydetti.

“Geçtiğimiz günlerde yeni bir hastaneyle ilgili bir müjde geldi ama içeriğinde bir şey göremedim” diyen İncirli, hastanenin nerede, ne zaman, nasıl açılacağıyla ilgili bilgi verilmediğini dile getirdi.

Açıklamalarda hastanenin BRTK binası arkasına TC’den gelecek kaynakla yapılacağının ifade edildiğini söyleyen İncirli, Sağlık Bakanı’na bunun doğru olup olmadığını sordu.

“Bu yeni hastane Burhan Nalbantoğlu’nun yerini mi alacak? Nalbantoğlu hizmet vermeye devam edecek mi” diye soran Sıla Usar İncirli, Girne ve Güzelyurt hastaneleri yapılmış olsa bile Lefkoşa’ya 600-700 yataklı bir hastane gerektiğini, yeni hastanenin 500 yataklı olacağının söylendiğini belirtti.

İncirli, hastanelerin kâr güden kurumlar olarak kurgulanmasının CTP açısından kabul edilebilir olmadığını anlatarak kamusal sağlık hizmetlerinin önemine değindi. İncirli, yeni hastanenin yol sorununun nasıl çözüleceğini de sordu.

“Bu ihale nerede açılacak? Projeleri kim hazırlayacak? Kararları kim verecek” diye soran İncirli “işin yürütülmesi konusunda da birileri gelsin, bunları bizim için yapsın” diye düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi.

“Hastanenin proje ve yapı süresinde KKTC Sağlık Bakanlığı’nın kenarda değil işin içinde, karar alma mekanizmalarının merkezinde olması gerekli” şeklinde konuşan İncirli, yeni hastanede teknik ekipman ve personel konusunun nasıl çözüleceğini sordu.

İncirli konuşmasında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan EEG teknikeri istihdamında partizanlık olduğu yönündeki haberler konusunda da açıklama istedi.