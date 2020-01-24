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Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Çin’de ortaya çıkan ve Koronavirüs 2019 olarak adlandırılan yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili bugün risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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Sağlık Bakanlığı, Çin’de ortaya çıkan ve Koronavirüs 2019 olarak adlandırılan yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili bugün risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği toplantıya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık Müsteşarı,  Bakanlık  Müdürü, TSHD ve YTKD  Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gurküt, Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi çalışanları,  enfeksiyon  uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı  temsilcileri katıldı.

Kıbrıs’ta herhangi bir hastaya rastlanmadığına dikkat çekilirken, olası   salgın  durumunun   yaşanmaması için  alınması  gereken  önlemler    bu virüsün neden olduğu  hastalığı   taşıyan bir  kişi  gelmesi  durumunda yapılacaklar   tartışılarak    karara bağlandı.

Yapılan  değerlendirmeler sonucunda halkın,  genel  hijyen  konularına  özen  göstermeleri  ve mümkün olduğunca  salgının görüldüğü  bölgelere  zorunlu  değilse seyahat etmemelerini  istendi.

Açıklamada virüsün ortaya çıkış sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız tarafından yakından izlenen WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) durum raporlarının  üçüncüsü  dün yayınlandı. Bu raporda Ocak ayı başlangıcından günümüzekadar WHO’ya bildirilen  vaka  sayısı 581  olarak açıklandı. 581 vakanın 571’inin Çin’den bildirildiği bu vakaların da 95 tanesinin  ağır seyrettiği ve 17 vakanın kaybedildiği  açıklanmıştır. Bunun yanında diğer 10 vakanın Tayland, Japonya, Hong Kong, Kore ve ABD’ den olduğu bildirildi.

Bir salgın olarak kabul edilen bu durumlailgili WHO tarafından yapılan risk değerlendirmesinde  virüsün  Çin’de ve bölge ülkelerinde   yüksek  riskli bir  halk  sağlığı   tehdidi olduğu  belirtilirken, global  anlamda orta  düzeyde bir halk sağlığı  riski olduğu belirtildi. Yine WHO’nun IHR (Uluslararası Sağlık Tüzüğü)   gereği oluşturulan Acil Komitesi de salgınla ilgili olarak bugün için uluslararası düzeyde bir halk sağlığı sorunu olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ancak konunun aciliyetinin ve önemini kabul ettiklerini belirtip ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini söylemişlerdir.

Ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte bu noktada bakanlığımız, yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili olarak ilk risk değerlendirme toplantısını yapma kararı almış ve bugün gerçekleştirmiştir.”

"SADECE DESTEK TEDAVİSİ YAPILABİLİYOR"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili açıklamalarda bulundu. KTTB’den yapılan açıklamada, hayvandan insana bulaşan virüsün, Çin yetkilerinin yaptığı son açıklamaya göre insandan insana da bulaştığı ve tedavisi veya aşısı bulunmadığı, sadece destek tedavisi yapıldığı kaydedildi.

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu virüsün de aynı şekilde, yani hava yoluyla bulaştığını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, KTTB’nin ülkede de yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara katıldıklarını, görüş ve önerilerini ilettikleri belirtildi.

KORONAVİRÜS 2019-NCOV NEDİR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un, büyük bir virüs ailesinden geldiğine işaret edilen açıklamada, “Bu virüs ailesinde nezle, SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir” ifadelerine yer veridi.

DSÖ KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ TOPLUMLARDA HASTALIK BULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ

DSÖ’NÜN önerileri şöyle: 

“Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması. Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması. Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması. Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması. Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması. Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi.”

HANGİ HAYVANDAN KAYNAKLANIYOR?

Koronavirüs 2019-nCoV’un balık pazarında ortaya çıkmış olabileceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, SARS virüsünün doğal konağının yarasalar, MERS virüsününkinin ise develer olabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Açıklamada Koronavirüs belirtileri “Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı” şeklinde sıralandı.

Açıklamada, DSÖ’nün 23 Ocak tarihli son açıklamasına göre Çin’de 571, Japonya’da 1, Tayland’da 4, Kuzey Kore’de 1 ve ABD’de 1 vaka olduğuna dikkat çekildi.

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanlığının virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladığına işaret edilen açıklamada, Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüsün, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4'ünün hayatını kaybettiğini, ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

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