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Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti

Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti

Sağlık Bakanlığı gelişlerde ülkelere göre COVID-19 risk kategorileri yeniden revize etti.

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Sağlık Bakanlığı gelişlerde ülkelere göre COVID-19 risk kategorileri yeniden revize etti.

Bugün itibari ile ülke kategorileri şöyle:

 

Kategori A

1. Avusturya      

2. Danimarka

3. Estonya

4. Finlandiya

5. Güney Kore

6. İrlanda

7. İsviçre

8. İzlanda

9. Japonya

10. Lihtenştayn

11. Litvanya

12. Letonya

13. Macaristan

14. Maldivler

15. Malta

16. Norveç

17. Polonya

18. Slovakya

19. Slovenya

20. Yeni Zelanda

21. Kanada

22. Tayland

 

Kategori B

1-Avustralya

2-Belçika

3-İtalya

4-Hırvatistan

5-Hollanda

6-Çek Cumhuriyeti

7-Andora

8-Monako

9-Vatikan

10-San Marino

11-Gürcistan

12-Ruanda

13-Tunus

14-Uruguay

15-Çin

16-Birleşik Arab Emirlikleri

17-Bosna Hersek

18-Lübnan

19-Singapur

20-Türkiye

21-Uruguay

22-Ürdün

23-Almanya

24-Yunanistan

 

Kategori C

1-Amerika Birleşik Devletleri

2-Brezilya

 3-Arjantin

4-Sırbistan

5-Karadağ             

6-Portekiz

7-İsveç    

8-Luxemburg

9-Romanya

10-Hindistan

11-Birleşik Krallık   

12-İran          

13-Israil          

14-Kazakistan    

15-Kosova    

16-Meksika

17-Mısır

18-Pakistan

19-Rusya             

20-Türkmenistan

21-Bangladeş

22-Filipinler

23- Irak

24-İspanya

25-Fransa

26-Bulgaristan

27-Cezair

28-Fas

29-Katar

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