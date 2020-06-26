Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti
Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz'da KKTC'ye gelecek yolcuların kategorilerini revize etti.
1 Temmuz'da KKTC'ye gelecek yolcuların kategorileri revize edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkeler A, B ve C grubu olarak üçe ayrıldı ve güncellendi.
Açıklama şöyle:
“Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır. B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır. C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.”
A GRUBU ÜLKELER
1. Avusturya
2. Almanya
3. Bulgaristan
4. Bosna Hersek
5. Çek Cumhuriyeti
6. Estonta
7. Finlandiya
8. Güney Kore
9. Hırvatistan
10. İsviçre
11. İzlanda
12. Karabağ
13. Letonya
14. Lihtenşayn
15. Litvanya
16. Lüxemburg
17. Macaristan
18. Malta
19. Norveç
20. Slovakya
21. Slovenya
22. Yunanistan
B GRUBU ÜLKELER
1. Avusturalya
2. Belçika
3. Birleşik Arap Emirlikleri
4. Danimarka
5. Fransa
6. Hollanda
7. İrlanda
8. İsrail
9. İtalya
10. İspanya
11. Japonya
12. Kanada
13. Lübnan
14. Maldivler
15. Portekiz
16. Polonya
17. Romanya
18. Singapur
19. Türkiye
20. Ürdün
C GRUBU ÜLKELERİ
1. Amerika
2. Brezilya
3. Hindistan
4. İngiltere
5. İtalya
6. İsveç
7. İran
8. Meksika
9. Pakistan
10. Rusya
11. Diğer Ülkeler