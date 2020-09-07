Sağlık Bakanlığı: Resmi karar yok, öneri var

Sağlık Bakanlığı bazı basın organlarında yayınlanan ve “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin resmi kararları” diye duyurulan maddelerin resmi kararlar olmadığını açıkladı.

İşte açıklama:

Bazı basın organlarında yayınlanan maddeler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin resmi kararları değildir. Kamuoyu yanlış haberlerle yanıltılmaktadır. Söz konusu olan ve kararmış gibi gösterilen maddeler sadece bakanlığımıza ulaştırılan önerilerdir.

Sağlık Bakanı Pilli: Hekimlerden öneri talep ettik

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlığıN talebi üzerine, gerek sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri, gerekse konuyla ilgili hekimlerden Covid 19 süreci ile ilgili önerileri talep ettiklerini, tüm önerileri toplum sağlığını önceleyerek ele alıp gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Bakan Pilli, “Bilindiği üzere COVID 19 sürecinde karar merci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu süreç içinde komitemiz, aktarılan öneriler ve görüşleri süzgeçten geçirip alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır. Bugün bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler sadece önerilerden ibarettir” dedi.

Toplantı sürüyor, radikal kararlar bekleniyor...

Yerel vakada artış, Sağlık Bakanlığı’nı alarma geçirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplandı, radikal kararlar alınacağı konuşuluyor… Henüz devam ettiği öğrenilen toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Yerel bulaş hızla artarken, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nda bir dizi yeni tedbir alındığı iddia edildi. Kurul, sağlık çalışanları, bakan ve üst düzey yöneticilerin şu sıralar Sağlık Bakanlığı’nda toplantının devam ettiği öğrenilirken, okulların açılışının 1 Ekim’e ertelemesinin de aralarında olduğu bir dizi tedbirin görüşüldüğü iddia ediliyor.