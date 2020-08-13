Sağlık Bakanlığı neden 'özel izin' verdiğini açıklamadı

Türkiye’deki iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi eski Milletvekili Metin Külünk ve aynı soy ismi taşıyanların bulunduğu 4 kişilik gruba “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verilmesinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada neden PCR muafiyet kararı alındığına ilişkin net bilgi verilmezken, söz konusu kafilenin “72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edildikleri” iddia edildi.

Bakanlık açıklamasında ilk PCR yaptırma kuralının ihlali için neden belge ve özel izin hazırlandığına ilişkin görüş yer almadı.

Külünk yakınları: "İlk PCR’lar kayboldu, ek PCR'ların da süresi geçecek kaygısı yaşadılar"

Öte yandan YENİDÜZEN’in Metin Külünk'ün yakınlarından elde ettiği bilgilere göre; söz konusu kişiler Ercan'a gelmeden önce Türkiye’de yaptırdıkları PCR testlerinin kaybetti, bu nedenle ikinci kez test yaptırdılar, son testin de süresinde sıkıntı yaşanacağı için bakanlık ile iletişime geçtiler. YENİDÜZEN’e konuşan Metin Külünk'ün yakınları ailenin elindeki testin süresinin yasal standartlar dışında olabileceği için sıkıntı yaşayabilecekleri kaygısı ile KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan "PCR affı" talebinde bulunduğunu söyledi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine de bakanlığın söz konusu kişilerin Türkiye’de yapılan PCR'larının dikkate alınmadan adaya gelmelerinde "izin verdiği" belirtildi.

Sağlık Bakanlığı: Af yok, özel durum var

Bakanlık açıklamasında “bazı özel izinli gelişlerle” ilgili olarak bazı özel uygulamaların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada bu kişiler için “uçağa kabulleri için gereken 3. ve 5. günlük PCR testlerine uygun olmamaları halinde ek önlemler alınarak mutlaka PCR testlerinin yapılması ve negatif koşulu aranmaktadır” denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Bakanlığı olarak basına yansıyan bazı kişilere ülkemize gelişlerde PCR Testi ayrıcalığı yaptığımız konusunda yer alan iddialara yanıt verme gereğini duymuş bulunmaktayız. “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülkelerin risk guruplarına göre dağılımları yapılarak ülkeler 3 guruba ayrılmıştır.

Ülkeye girişlerde uygulanacak olan kurallar kurulumuzca belirlenmiştir. Buna göre A kategorisinde bulunan ülkeler Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelirken son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir. B Gurubu ülkelerden gelişlerde ise 3. 5. Gün ( 72-120 saatlik ) negatif PCR testlerini belgelemeleri 2. PCR testinin de giriş noktalarında yaptırılmak üzere ülkeye girişleri kabul edilmektedir. C gurubu ülkelerden gelenlere ise buna ek olarak 14 günlük karantina şartı getirilmiştir. B gurubunda yer alan ülkelerden gelecek olan kişilerin önem arz eden acil durumlar, zaruri olan iş takipleri ve ağır hastalık gibi insani konularda bakanlığımıza önceden müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durumda uçağa kabulleri için gereken 3. ve 5. günlük PCR testlerine uygun olmamaları halinde ek önlemler alınarak mutlaka PCR testlerinin yapılması ve negatif koşulu aranmaktadır. Özel izinle ülkemize gelen kişilere de 2. PCR Testi uygulaması uygulanmaktadır. Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda bakanlığımızca değerlendirilme yapılarak özel izin verilmektedir. Yani söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir. PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir. Basına yansıdığı gibi ismi geçen kişilere bakanlığımız tarafından özel bir ayrıcalık tanınmamıştır. Kamuoyunu duyurulur.

Özel girişe, özel belge ile izin

Söz konusu kişiler için Sağlık Bakanlığı onayı ile verilen giriş izni için bir de öze belge hazırlanmıştı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün ‘e imzasını’ taşıyan belgede AKP eski Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki Amire Zehre Gül, Şaziment Tuba Külünk ve Semra Külünk’ün “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verildiği yazılmıştı.

5 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı belgesinde söz konusu kişilerin Kuzey Kıbrıs’a Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan 5 Ağustos 23.35’te uçakla gelecekleri ve adaya 6 Ağustos 01.05’te inecekleri de not edilmişti.

Belge ile söz konusu izin için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün de “bilgilendirildiği” belirtilmişti.

“Çok ivedi” denilerek hazırlan izin karar belgesinin 5 Ağustos tarihinde yani uçuşun gerçekleşeceği günde hazırlanması da dikkat çekmişti.