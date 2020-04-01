"Sağlık Bakanlığı kanser hastalarını rahat ettirecek kararlar almalı"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, dünyada ve ülkede yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastalarının sorunlarının arttığını, Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte kanser hastalarını rahat ettirecek kararlar almasını beklediklerini kaydetti.

Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, hastaların YDÜ Hastanesi’ne gönderilmediğini, ilaçların ülkeye gelmesinde sorun yaşandığını, Onkoloji Servisi koronavirüs tedavi alanı içinde kaldığı için de sorunlarının arttığını belirtti.

Kanser hastaları için yetkililere YDÜ Hastanesi kararını alması çağrısında bulunan Kocaismail, el ele vererek bu zor sürecin aşılacağını, kayıplar olmadan bu sürecin tamamlanması temennisini dile getirdi.

Kocaismail, kanser hastalarının acil de olsa tetkiklerini nerede yaptıracaklarını bir türlü çözemediklerini, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ayın 14’ünden sonra çekimlere başlanacağının duyurulduğunu, doktorların kanser hastası öncesinde koronavirüs tetkiki yaptıran olabileceği için hastaları Kolan Hastanesi’ne göndermekten çekindiklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle Kanser Haftası’nın tüm programları ve etkinliklerinin ertelendiğini ifade eden Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak; şu anda yoğun bir şekilde sürdürülen Covid 19 çabalarını izlediklerini ve bu süreçte hastaların sorunlarını kişi bazında İlaç Eczacılık Dairesi, KKTC Sağlık Bakanlığı aracılığıyla çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Koronavirüs Çin’i kasıp kavururken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının, hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini anımsatan Kocaismail, “Yangın, aslında en mükemmel yürütülen ameliyatlarla, Kardiyoloji birimlerini kullanılmaz hale getirdi ve hastanemiz hem yaşlı hem de yarım adama dönüştü” dedi.

“KANSER HASTALARININ HAYATINI DA NASIL KOLAYLAŞTIRABİLECEĞİMİZİ BİR DAHA GÖZDEN GEÇİRELİM”

Yetkililerden, kanser hastalarının kan tetkikleri, cihaz tetkikleri ve ilaçlarıyla endişe duymadan günü gününe alacakları tedavinin yollarının açılması ve sürecin kolaylaştırılmasını isteyen Kocaismail, şöyle devam etti:

“Hepimiz Covid 19 endişesindeyiz ama kanser hastaları koronavirüs korkusunu evlerinden çıkmak ve hastane ortamlarında bulunmak zorunda olduklarından bizim gibi aynı korkuyu duyarken, aslında onların üzerinde ağır kanser tedavisinin yükü, zorlukları psikolojik yıpranma ve yaşamlarıyla ilgili çok başka endişeleri de vardır. Her gün; ‘İlacım nerde, pet çektiremiyorum, tetkiklerimi yaptıramıyorum, tahlillerim için ve tedavim için 2 ayrı günde hastaneye gitmekten endişeliyim, ya da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne artık girmekten endişe duyuyorum’ diyen hastalarımız vardır ve artmaktadır.”

Virüsün ülkenin ve dünyanın çok büyük bir sorunu olduğunu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Kocaismail, “Ancak bugün Kanser Haftası ve kanser hastalarının hayatını da nasıl kolaylaştırabileceğimizi bir daha gözden geçirelim, hepsinin endişesi; virüs artı kanser. Umutla sürdürdükleri yaşam mücadelelerine destek olalım” dedi.

Kocaismail, herkese “Evinde Kal Sağlıklı Kal” sloganına bir süre daha uyması çağrısında bulundu.