Sağlık Bakanlığı, Kalkanlı Yaşam Evi'ne katkı koymak isteyenlere çağrıda bulundu

Sağlık Bakanlığı bir süre sonra Kalkanlı’da açılacak olan Kalkanlı Yaşam Evi’nin hayat geçmesine katkı koymak isteyen yurttaşlara çağrıda bulundu.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için destek vermeyen isteyenlerin Kooperatif Merkez Bankası Fon Bağışı 10-304-6169033 hesap numarasına katkı koyabilecekleri belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden yaptığı duyuru şöyle:

"Güçlü bir toplum olmak demek ortak sorunlarda el ele vererek sevgi ile işbirliği yapabilmek demektir. Bir toplumun yaşlısına, hastasına, engellisine sahip çıkması sosyal devlet olmanın gereğidir ve aslında vefa duygusudur. Kalkanlı'da çok kısa bir süre sonra açılacak olan Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılmasında benim de katkım olsun diyorsanız desteklerinizi bekliyoruz.

Unutmayalım ki hastalık, yaşlılık ve yalnızlık hepimiz içindir. Bu engelleri aşmak için ancak sevgi ve elbirliği ile mümkündür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bir katkıda siz yapabilirsiniz. Kalkanlı Yaşam Evi’nin daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için bende varım diyorsanız aşağıda yer alan hesap numarasına desteklerinizi bekliyoruz."