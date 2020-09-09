Sağlık Bakanlığı: “İkinci pandemi merkezi devrede”

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesi içerisinde yoğun bakım üniteli ve tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, oluşturulan ikinci pandemi merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, 22 odalı pandemi merkezinin 2 odasının tek kişilik, 20 odasının çift kişilik olduğunu belirtti. Çaygür, yeni merkezin 15 yataklı yoğun bakım ünitesini de bünyesinde barındırdığını ifade etti.

“ÜÇÜNCÜ PANDEMİ MERKEZİ 1 AY SONRA TAMAMLANACAK”

Merkezin her şeyiyle tamamen yenilendiğini ve baştan yapılandırılarak tam donanımlı hale getirildiğini kaydeden Çaygür, üçüncü pandemi merkezinin ise 1 ay sonra tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.

Yapımına devam eden 100 yataklı pandemi hastanesi yanında pandemiyle daha uzun soluklu ve kapsamlı mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Çaygür, “İlk etapta bugün 15 pozitif hasta bu merkeze alınacak, tedavilerine başlanacak ve daha sonra genel durumları iyi olanlar pandemi otellerine yerleştirilecek. Hastanede tedavisi gereken hastaların tedavisi ise burada devam edecek” dedi.

“BU UYGULAMANIN BİR BENZERİ DAHA YOK”

Şu anda 3 tip karantina oteli olduğunu kaydeden Çaygür, şunları kaydetti:

“Biri yurtdışından gelenlerin tutulduğu karantina otelleri, diğeri pozitif vakaların temaslılarının tutulduğu oteller ve bir de pozitif vaka olmasına rağmen hiçbir semptomu olmayan ve sağlık durumu iyi olan hastaların tutulduğu karantina otelleridir. Herhangi bir enfeksiyon riski kalmayana kadar biz bu vakalarımızı izole ediyoruz. Dünyada böyle bir uygulama yok. Bu tip vakaları evlerinde bekletiyorlar. Biz Maliye Bakanlığı’nın bize sağladığı imkanlar sayesinde bu uygulamayı devreye koyduk. Topluma herhangi bir bulaş riskini azaltmak için her türlü imkanı seferber ettik.”