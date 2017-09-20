Sağlık Bakanlığı için hapislik istidası dosyalandı!

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, "Mandamus emrine riayetsizliğin" ortadan kaldırılmasını talep etti. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mandamus Emrine riayetsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı aleyhine hapislik istidası dosyaladıklarını ve bahse konu istidanın 3 Ekim tarihinde görüleceğini duyurdu. Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı aleyhine 2015 yılı Kasım ayında Mandamus Emirnamesi ısdar etmek amacıyla başlattıkları hukuk mücadelesini anımsatarak, Yüksek Mahkemenin 1 Şubat 2017 tarihinde alınan Mandamus emrini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı’nın Mandamus emirnamesine aykırı olarak yükümlülüklerini bugüne değin yerine getirmediğini ileri süren Gardiyanoğlu, emre riayetsizliğin ortadan kaldırılmasını talep etti.