Sağlık Bakanlığı Girne’de ücretsiz PCR uygulaması yapacak. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacak. Bakanlık açıklamasında “Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlanmış olup, özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenler de limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilirler” denildi.