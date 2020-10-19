Sağlık Bakanlığı ‘ek tedbir’ açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı.

Yeni kararlara göre; Öğrenci ve isçiler hariç güneyden gelenler 72 saatlik testle gelecek, 3 günden fazla kuzeyde kalacak olanlar 7 gün karantinada tutulacak.

Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinliklerin açılması ise 1 Kasım 2020 tarihine kadar ertelendi.

Türkiye ve İngiltere’nin de arasında bulunduğu B grubu ülkelerden, en fazla 3 gün kalma şartıyla, karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapılabilecek. Sözkonusu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve merkezi izolasyonda bekleyecek.

Buna göre, 20 Ekim’den itibaren B grubu ülkelerinden gelecek ve adada en fazla 3 gün kalacak kişiler, ülkeye girişte negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve girişte alınacak 2. PCR test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve merkezi izolasyonda beklemek şartı ile karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekler.

20 Ekim 2020 tarihinden itibaren (20 Ekim 2020 dahil) çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile güneye geçen kişilere random test yapılmaya devam edilecek.

Mevlit ve cenaze törenleri pandemi kuralları çerçevesinde 19 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılabilecek.

Düğün ve nişan törenleri de 19 Ekim itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinliklerin açılması ile 1 Kasım 2020 tarihine kadar ertelendi.

Kararlar şöyle: