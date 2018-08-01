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  3. Sağlık Bakanlığı, "Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenleyecek
Sağlık Bakanlığı, "Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenleyecek

Sağlık Bakanlığı, "Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenleyecek

Konferans 3 Ağustos cuma saat 18.30 da Boğaztepe Lokali'nde gerçekleşecek

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katılacağı konferansta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hür Hassoy " Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda bir sunum gerçekleştirecek.  

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