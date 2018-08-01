Sağlık Bakanlığı, "Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenleyecek
Konferans 3 Ağustos cuma saat 18.30 da Boğaztepe Lokali'nde gerçekleşecek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katılacağı konferansta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hür Hassoy " Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda bir sunum gerçekleştirecek.
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