Sağlık Bakanlığı, "Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katılacağı konferansta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hür Hassoy " Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda bir sunum gerçekleştirecek.