Sağlık Bakanlığı açıklama yapmayacağını açıkladı

Bakanlar Kurulu'nun bu akşamki açıklamasının ardından oluşan belirsizliği gidermek için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişti.

Gerek Bakanlar Kurulu gerekse de daha sonra Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı'nın bu gece içerisinde açıklama yapacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan gazetecilere gönderilen mesaj da ise, bu gece içerisinde herhangi bir açıklamanın yapılmayacağı, çalışmaların hala devam ettiği bildirildi.