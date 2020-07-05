Sağlık Bakanlığı açıklama yapmayacağını açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan, ülkeye giriş çıkışlar ve diğer tedbirlerle ilgili olarak çalışmalara devam edildiği ve bu gece herhangi bir açıklama yapılmayacağı duyuruldu.
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Bakanlar Kurulu'nun bu akşamki açıklamasının ardından oluşan belirsizliği gidermek için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişti.
Gerek Bakanlar Kurulu gerekse de daha sonra Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı'nın bu gece içerisinde açıklama yapacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı'ndan gazetecilere gönderilen mesaj da ise, bu gece içerisinde herhangi bir açıklamanın yapılmayacağı, çalışmaların hala devam ettiği bildirildi.
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