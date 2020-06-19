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  3. Sağlık Bakanlığı: “197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamladı”
Sağlık Bakanlığı: “197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamladı”

Sağlık Bakanlığı: “197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamladı”

Sağlık Bakanlığı 5 Haziran’da ülkeye giriş yapanların karantina sürelerinin dolduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı 5 Haziran’da ülkeye giriş yapanların karantina sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada karantina sürelerini tamamlayan kişilerin Covid-19 testleri negatif olduğunu ve yarın otellerinden çıkış yapacaklarını belirtti.

Açıklama şöyle:

5 Haziran'da adamıza Türkiye' den deniz yolu ve İngiltere'den  hava yolu ile gelen 197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamlamışlardır. Karantina sürelerini tamamlayan kişilerin covid-19 testleri negatif olup, 20 Haziran Cumartesi (yarın) sabah saatlerinde  bulundukları karantina otellerinden ayrılacaklardır."

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