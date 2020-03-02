Sağlık Bakanı Pilli: Tahliye iyi oldu

Milletvekillerinin ‘organizasyon eksikliği’ eleştirisi üzerine kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘Çok planlı olsaydı, böyle olmazdı’ dedi, tahliyenin ‘iyi’ olduğunu söyledi. 2 aylığına 30 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Pilli, koronavirüs tedbirleri bakımından başka yerlerde tutulduklarını söyledi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın felaketi Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

Milletvekillerinin ‘organizasyon eksikliği’ eleştirisi üzerine kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘Çok planlı olsaydı, böyle olmazdı’ dedi, tahliyenin ‘iyi’ olduğunu söyledi.

Orada can kaybı olmadığını, daha sonra gidilen yerlerde can kaybı olduğunu ve bunların da kendilerini çok üzdüğünü belirten Pilli, 3. Ölümün ise ertesi gün olduğunu ifade etti.

Her doktorun kendi hastasına sahip çıktığını, sağlık çalışanlarının büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Pilli, asker, sivil savunma, o an orada görev yapan herkese teşekkür etti.

Sivil Savunma taktikleri ile tahliye yapıldığını söyleyen Ali Pilli, “Daha planlı olabilir miydi… Bundan daha iyi olacağını da sanmıyorum” dedi.

Süratle ilk günden sigortanın çağrıldığını ve teknik elemanlarla tespit çalışmalarının ertesi gün başladığını ifade eden Pilli, hastanedeki binaların hepsinin ayrı ayrı sigortalı olduğunu açıkladı.

Binalardaki tıbbı cihazların da tek tek sigortalı olduğunu kaydeden Bakan Pilli, iki bölümün, Anjiyo Ünitesi ve Kalp- Damar Cerrahisi’nin tamamen yandığını belirtti.

Kısmi hasar gören bölümler olduğunu belirten Bakan Pilli, suya bağlı arızalanan cihaz olup olmadığını da belirleneceğini söyledi.

“Gelin bize bağış yapın demedik, halkımız geldi”

Bir hesap açtırmayı düşündüklerini söyleyen Pilli, “Gelin bize bağış yapın demedik, halkımız geldi. İngiltere’de bağış kampanyası başlatmışlar. Biz de hesap açacağız” dedi.

İhtiyaçlar olduğunu söyleyen Pilli, sigortanın yükümlülüğünü geriye getireceğini, ihtiyaçlarınsa bağışlarca karşılanabileceğini söyledi.

“Zaten boyatmak istiyorduk, fırsattır, boyatıyoruz”

Hastanede boya çalışmalarını da başladığını belirten Pilli, bütün belediyelerden yardım geldiğini yüzlerce kişinin orada olduğunu söyledi, “Zaten boyatmak istiyorduk, fırsattır, boyatıyoruz” dedi.

Sadece boyaları aldıklarını ama bazı firmaların ‘biz alırız’ dediğini söyleyen Pilli, her kuruşun hesabını da verebileceklerini kaydetti.

Polikliniklerin açıldığını söyleyen Bakan Pilli, röntgen, ayakta tanı, onkoloji, fizik tedavi gibi birçok bölümün hizmete açıldığını söyledi.

Tedbir alına alına bölümlerin açılmaya devam edileceğini kaydeden Pilli, Koronavirüsü olarak da gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tetkiklerin 4 saatte yapılabildiğini söyleyen Bakan Pilli, kitlerin ve tedbirlerin tamam olduğunu ileri sürdü.

“30 kişi istihdam ettik, koronavirüs tedbirleri bakımından başka yerlerde tutuluyorlar”

2 aylığına 30 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Pilli, koronavirüs tedbirleri bakımından başka yerlerde tutulduklarını söyledi.

Seçimle ilgili bir istihdam olmadığını savunan Pilli, bu kişilerin hemşire, ambulansta çalışacak görevliler olduğunu ileri sürdü.

“Hemşireyse hemşire, aldım”, diyen Sağlık Bakanı Pilli, bu alanda çalışacak kişileri de ‘zor bulduğunu’ savundu.

Sıla Usar İncirli’den önemli sorular:

“Yangına sebep neydi, kimyasal, zehirli gazlardan korunacak tedbir alındı mı?

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ‘Yangının sebebini ve yangına neden olan bu sorunun giderilip giderilmediğini’ sordu.

Temizlik ve incelemeler sırasında ‘radyoaktif ve kimyasal, zehirli gazlardan korunacak tedbir alınıp alınmadığını’ da soran İncirli, görevlilerin tedbirsiz mi görev yaptığı sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Pilli, radyoaktif ölçüm yapıldığını ve bu yönde bir tehlike olmadığını söylerken, İncirli’nin ‘kimyasal ölçüm yapamazsınız Sayın Bakan’uyarısı üzerine ise ‘Biri hemen açın der, biri açmayın tehlikeli… Biz gerekli tedbirleri alıyoruz’ yanıtı verdi.