Sağlık Bakanı kendi kendini yalanladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli sabah saatlerinde Meclis kürsüsünden "ülkeye gemi ile pozitif vaka geldi" dedi, öğleden sonra söz konusu kişinin testinin negatif olduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde Meclis Genel Kurulu’nda 1 Temmuz’da uçuşların başlaması konuşulurken söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, PCR testi pozitif olan bir yolcunun ülkeye alındığını gündeme taşıdı, bu konuda bilgi istedi.

Denktaş'ın sözleri üzerine kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli bilgiyi doğruladı. Pilli "Gemi ile gelen bir yolcunun test sonucu pozitif. Aldık hastaneye götürdük. Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz. Testin sonucunun pozitif olduğunu bile bile geldi" dedi. Ancak 15.30'da yeniden kürsüye gelen Sağlık Bakanı Pilli "Söz konusu şahsın test sonucu negatif çıktı" diye konuştu.

“Yolcunun PCR’i negatif” Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelen yolcunun PCR testinin negatif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, gelen yolcunun hastanede yapılan test sonucunu Meclis Kürüsü’nden paylaştı, söz konusu yolcu ve oğlunun test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli “Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz” demişti!

Sabah saatlerinde kürsüde konuşan Pilli, yolculardan birinin hafif ateşi tespit edildi, yapılan soruşturmada ‘Pozitif’ olduğunu yolcunun beyan ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Aldık hastaneye götürdük. Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz. Temaslılarının da testleri yapılacak” dedi. Bu yolcunun çocuğuna yapılan testin negatif çıktığını da açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, temaslıların karantinaya gideceğini ve testlerin yapılacağını yineledi.

Pilli: “Adam pozitif olduğunu bile bile geldi, nasıl geldi bilemiyorum”

Covid- 19 pozitif hastaların, hastanede ayrı bölümde tutulacağını söyleyen Pilli, herkesin bu konuda rahat olmasını istedi. “Ben de pandemi hastanesi istiyorum ama eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz” şeklinde konuşan Ali Pilli, bu hastanın diğer hastalarla teması olmayacağını tekrarladı.

“Bu gemiye bu kişinin nasıl bindiğini ben de bilmiyorum… Kaçak olur mu olur tabii. Önemli olan kaçakları önlemek için tedbirleri en iyi şekilde almak” diyen Pilli, sağlık görevlilerinin görevlerini yaptığını savundu. “Adam pozitif olduğunu bile bile geldi, nasıl geldi bilemiyorum” dedi, bu sürede gelenlerin karantinaya gireceklerini ifade etti.

“Her an 3 bin kapasiteli laboratuar kurulabilir”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin 1 Temmuz itibarı ile kontrolün nasıl sağlanabileceğine ilişkin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, kısa sürede havaalanına, 3 bin kapasiteli DNA laboratuarı kurulması çalışması olduğunu belirtti, “Her an kurulabilir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 aylık süre için hibe edeceği testlerle önlemlerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Pilli, “100’le başladık, 1000’e çıktık, PCR testini 3 b,ne çıkarmak kolay değil. Protokol de hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

37.5 derece bir ateş ile vakanın yakalanmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, oradaki görevlileri de kutladı.

Bakan Atakan: “Şu an PCR ibraz zorunluluğu yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu anki gelişlerin tümünde karantina zorunluluğu olduğundan, PCR testi ibrazının söz konusu olmadığını kaydetti.

Şu anda her iki limanda, termal kamera sisteminin kurulu olduğunu kaydeden Atakan, “Aldığım bilgi bahse konu kişinin gemiye biniş noktasında ateş tespitinin olmadığı yönünde” dedi.

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