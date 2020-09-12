Sağlık Bakanı “gönüllü” hekim istedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, gönüllü hekim, hemşire ve sağlıkçılara çağrı yaptı, “Pandemi Merkezi’nde çalışmak isteyen tüm sağlık emekçilerimizi bakanlıkta bekliyoruz” dedi.

Pilli’nin “gönüllü hekim ve hemşire” arayışı, özellikle pandemi merkezindeki doktorların istifanın eşiğine geldiği açıklaması sonrası dikkat çekti.

Ali Pilli şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle sağlık çalışanlarının durumuna bakmak, eksiklerini gidermek ve sorunlarını dinleyip, çözüm bulmak, ayrıca hastaları dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğimi bilmenizi isterim.

Tüm doktor ve hemşire arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem kendini korumak, hem hastayı tedavi etmek çok zordur. Buradan gönüllü tüm hekim, hemşire ve sağlıkçılara da çağrı yapıyorum, yarın onları Sağlık Bakanlığı’na bekliyorum.

Pandemi merkezinde çalışmak isteyen tüm sağlık emekçilerini bakanlığımıza bekliyoruz...

Yerel vakalar ve temaslılar artmış durumdadır. Şu andan itibaren daha da sıkı önlemler alıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, salgını durduracağız. Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Pazartesi günü meclis toplanacak ve yeni yasa geçecektir. Bundan sonra kurallara uymayanlar da cezalandırılacaktır. Her şey kazanılır ama sağlık geri gelmez. Herkesin kendi önlemlerini almasını ve kurallara uymasını istiyoruz.”