Sağlık ‘alarm’ veriyor!

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz’in paylaşımı sağlığın adeta ‘alarm’ verdiğini ortaya koyuyor: “Kolan Acil Servisi. Saat gecenin üçü… 150’nci (yüz ellinci) hastaya bakılıyor. Periferden Lefkoşa’dan hasta yağıyor. Yatak sayımız 40 (kırk)”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi yapılmasının ardından Lefkoşa’daki Kolan Hastanesi’nde hasta kabul eden doktorlar, günlerdir genel sağlık sistemine daha kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için çağrılarını sürdürüyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, dün akşam Kolan Hastanesi’nde yaşananları dile getirerek durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz’in paylaşımı sağlığın adeta ‘alarm’ verdiğini de ortaya koydu.

40 yatak sayılı hastanede gece yarısına dek 150 hasta bakıldığını ifade eden Vaiz, “Ülkede sadece Covid hastalığı yok” diyerek soruna işaret etti.

Lefkoşa ve civarından farklı pek çok sağlık sorunu nedeniyle Kolan Hastanesi’ne çok sayıda hastanın akın ettiğini belirten Vaiz, bir kez daha ‘genel sağlık’ alanında yaşanabilecek sorunları gözler önüne serdi.

Vaiz, paylaşımında şunları dile getirdi:

“Kolan Acil Servis. Saat gecenin üçü. 150.(Yüz ellinci) hastaya bakılıyor. Periferden Lefkoşa’dan hasta yağıyor. Yatak sayımız 40. (kırk)

Astım, böbrek, kalp yetmezliği, ilaç zehirlenmesi, şeker koması, düşmeye bağlı el yaralanması, zatürre, 21 yaşında kalp krizi liste uzar gider.

Saat sabahın altısı hastalar ve biz baş başayız. Ülkede sadece covid hastalığı yok.......

Hepimiz bunu bilelim...”