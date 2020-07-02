Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mersin - Taşucu'ndan kalkan gemiyle dün sabah saatlerinde Girne Limanı’ndan adaya giriş yapan yolcular, YENİDÜZEN’e konuştu. Yolcular, PCR testi yapıldığı sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığına dikkat çekerek, kendi sağlıklarının da tehlikeye atıldığını savundu.

Kimisi sağlık, kimisi vefat, kimisi eğitim, kimisi de geçim derdi için ülkeye geldiğini anlatan yolcular, buranın güvenli bir yer olduğunu ve böyle kalması için daha sıkı önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı yolcular, böyle bir dönemde girişlerde karantinanın uygulanmamasını da eleştirdi.

Yolcular ne dedi?





Hasan Alnar: “Tüm aile düzenim burada, gelmeye mecburdum”

“Süreç öncesinde de ailemle birlikte burada ikamet ediyorduk. Tüm aile düzenim burada, burada çalışıyorum ve gelmeye mecburdum. Mart ayında Türkiye’ye gitmek zorunda kaldık. Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk 4 ay kaldık. Burası daha güvenli ve daha rahat... Türkiye’de testlerimizi yapıp geldik, burada da test yaptık, rahatız”

Fatma Irkad: “Yığılma olmamalıydı”

“Uzun zamandan sonra geldim ve burada sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gördüm. PCR testi için 2 görevli var ve insanlar tek tek çağrılıyor. Biz 3 günde test yapıp geldik, eğer bizlerden birinde pozitif vaka varsa şimdi burada herkese bulaştı. Peki, o zaman ne olacak? Burada zaten meydan geniş, böyle yığılma olma yerine gölgelik yerleştirilip bizleri tek sıra haline koyabilirlerdi.”

Sercan Gök: “Karantinasız giriş olmamalıydı”

“Ben Mersin’den geliyorum. Türkiye’de testimi yaptırıp geldim, testin sonucu negatif çıktı. Aslında burada yapılan iş doğru ama ilk gün organizasyonu olduğu için bir problem var. Sosyal mesafe birazcık daha korunup, biraz daha fazla sağlık personeliyle bu iş yapılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu kalabalıkta negatif çıkan insanlar bile pozitif çıkabilir. Bu konuda daha dikkatli olunmalı. Yanlış olan bir başka nokta da böyle bir dönemde karantina olması lazımdı. Hükümet bu konuda daha dikkatli olmalı. Ben burada futbolcuyum, davet edildim ve gelmek zorunda kaldım. Geminin içi maskesiz insan kaynıyordu, açıkçası gelene kadar biraz korktum.”

Medine Özmen: “Boş kalan eve kira ödedik”

“Ben burada son sınıf öğrencisiyim. İç mimarlıktan mezun oldum, Mimarlıktan da mezuniyet projemi alacağım. O yüzden geldim, eşyalarımı toparlayıp, işlerimi de halledip memlekete gideceğim. Mart ayında eşyalarımı bile toplayamadan apar topar gitmek zorunda kaldım. Biz bir evde 4 kişi kalıyorduk ve 3 ay boyunca evimiz boştu. Ev sahibi bizden kira istedi, elektriklerimiz kesildi… Bu konuda birçok öğrenci mağdur oldu ve ülkeye o yüzden de gelmek zorunda kaldı.”

Ömer Irkad: “Sosyal mesafe çiğnendi”

“1 yıldan sonra adaya geldik. İstanbul’dan, Mersin’e, Mersin’den de buraya geldik. Hatta arabamızla geldik ancak burada sosyal mesafenin çiğnendiğini gördük ve bizim bu konuda yaptığımız tüm emekler boşa gitti. 14 Mayıs’ta gelecektik, bugüne kısmet oldu.”