“Sağlığa ve ekonomiye virüsün verdiği zarardan fazlasını hükümetin yarattığı kaos veriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan açıklama yaparak hükümeti eleştirdi.

Erhürman, “Hükumet, bozma/kurma/devam ettirme tartışmalarıyla meşgulken ülkeyi nasıl bir kaosun içine soktuğunu fark edecek zamanı dahi bulamıyor anlaşılan. Sağlığa ve ekonomiye virüsün verdiği zarardan fazlasını hükumetin yarattığı kaos veriyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Medyada yer alan haberlere göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 1 Ağustos'tan itibaren ülkeye girecek yolcuların 7 gün süreyle karantinada tutulmasını tavsiye etmiş.

1. "miş" diyorum çünkü bu konuda Bakanlık'tan resmi bir açıklama yapıldığını maalesef henüz göremedik. Aylardır söylememize rağmen hala tek ağızdan açıklama yapma başarısı gösterilemiyor.

2. Komite'nin basına yansıyan gerekçesi yolcuların kişisel izolasyon önlemini doğru uygulamaması. Oysa hepimiz bu önlemin doğru uygulanmasının bugüne kadar sağlanamadığını zaten baştan beri biliyorduk ve bunu Meclis'te de söylemiştik. Anlamak için deneyip yanılmaya gerek yoktu!

3. Komite'nin uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren başlamasına karar verdiği söyleniyor. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç varsa 1 Ağustos'un bilimsel gerekçesi ne? O tarihten önce kişisel izolasyon önleminin doğru uygulanacağı varsayılmıyordur herhalde!

4. Bu tavsiye basına yansıdığına göre yürütme bu konudaki kararı neden hemen açıklamıyor? Bu şartlarda ülkeye gelip gelmeme kararını neye göre verecek insanlar? Nitekim sendikalar 27 Temmuz'a kadar karar çıkmazsa eyleme gideceklerini açıkladı. Bu durumda ülkeye gelmeyi düşünen yolcular ne yapacak? Karantinaya girip girmeyeceklerini ülkeye gelirken havada mı öğrenecekler?

Hükumet, bozma/kurma/devam ettirme tartışmalarıyla meşgulken ülkeyi nasıl bir kaosun içine soktuğunu fark edecek zamanı dahi bulamıyor anlaşılan. Sağlığa ve ekonomiye virüsün verdiği zarardan fazlasını hükumetin yarattığı kaos veriyor!”