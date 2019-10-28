Sağlığa 24 saat polis sözü

Sağlık çalışanlarının ve güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından darp edilmesi nedeniyle 4 sendikanın cuma günü Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başlattığı eylem bugün sonlandırıldı.

Mesai saatleri dışında Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmeti dışında sağlık hizmeti verilmiyordu ancak sendikalarla bakanlığın uzlaşısı sonrasında eylem kalktı. Bugün itibariyle Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde sürekli polis bulundurulması uzlaşılan konular arasında.

Sağlıkta örgütlü 4 sendika; Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcileri sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Örgüt temsilcileri, kamu sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti kınadı, “Şiddete tolerans göstermeyeceğiz. Sağlıktaki eksiklikler ve yasal düzenlemeler için mücadelemiz sürecek” dedi.

Sağlık merkezlerdeki güvenlik zafiyetine, sağlıktaki alt yapı ve yasal eksikliklere dikkat çekilen açıklamalarda, adım atması için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, hükümete ve Cumhuriyet Meclisi’ne çağrı yapıldı.

Kontrolsüz artan nüfusa, demografik yapıdaki değişikliklere, bu nüfus karşısında yetersiz kalan kamusal hizmetlere ve toplumda artan şiddet olaylarına da işaret edildi, “Sağlık merkezlerinde güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalar için de gereklidir” denildi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne gelen ve sendika yetkilileri ile görüşen Sağlık Bakanı Ali Pilli de açıklamalarda bulundu. Pilli, şiddet olayını kınadıklarını, benzerlerinin olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

İlk önce açıklamalar oldu. Sonra da Bakan Pilli ve sendika yetkilileri görüşme yaptı. Görüşme sonrasında TIP-İŞ uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Bengihan: Kamusal alanlardaki personel eksikliği giderilmeli

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Doktor, hemşire ve polis eksikliği giderilmiyor, ‘para yok’ deniyor. Bazı kamusal hizmetler aksatılamaz. Sağlık ve güvenlik bunlardan biri… Kamusal alanlardaki personel eksikliği giderilmeli” dedi.

Atan: Sözler tutulmadı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, sağlıkta şiddet yasasının geçirilmesini beklediklerini kaydederek, geçen yıl da benzer olayların yaşandığını, bu konuda verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Gürkut: Sağlıkta şiddet için ağır ceza

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sağlıktaki eksikliklerin giderek arttığını, hastaların sistemdeki aksaklığın sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını gördüğünü belirterek, “Sağlıktaki eksikliklerin giderilmesi, tıkanıklıkların önünün açılması, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların en ağır ceza kapsamında değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Birlikte çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Turaç: güvenlik önlemi alınsın

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Güzelyurt ve Lefke Bölge Sorumlusu Hüseyin Turaç, Güzelyurt ve diğer sağlık merkezlerinde yeterli güvenlik önlemi alınması konusunda bakanlığın gereğini yapmasını istedi.

Varış: Güvenlik sağlık hizmeti vatandaşın hakkı

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Ahmet Varış, güvenliğin sağlanmadığı bir ortamda sağlıklı hizmet verilemeyeceğini, diğer hastaların mağduriyet yaşamasının da kaçınılmaz olacağını söyledi.

Varış, kamu sağlık merkezlerine başvuranların bir kısmının alkol veya çeşitli uyuşturucu maddeler nedeniyle sağlık sorunu yaşadığına da dikkat çekti.

Güzelyurt Sağlık Merkezi ile de değerlendirmede bulunan Varış, “Hizmetler, uygun olmayan alt yapıda birçok alet, malzeme ve ilaç eksiklikleriyle sürdürülmeye çalışılıyor. Güvenli bir ortamda, ulaşılabilir, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti almak tüm yurttaşlarımızın hakkıdır” dedi.

Pilli: Kınıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şiddet olayını kınadıklarını, benzerlerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Olayın meydana geldiği günden itibaren Polis Genel Müdürü ile telefonda görüştüklerini belirten Pilli, olayın takipçisi olduklarını vurguladı. Cuma günden sonra sendika yetkilileri ile sağlık merkezlerinin nasıl daha güvenli hale getirilebileceği konusunda toplantı yaptıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Pilli, alınan kararların olumlu sonucunun önümüzdeki günlerde görüleceğini kaydetti.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin kapatılacağına dair yanlış söylemlerden de söz eden Pilli, merkezin kapanmayacağını, eksiklikleri olsa da burasının halka iyi bir sağlık hizmeti verdiğini söyledi. Bakan Pilli, eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını da vurguladı.

Pilli, “Sağlıktaki hedef tektir. KKTC’deki sağlık hizmetlerini ileriye götüreceğiz. Bu yolda beraber yürüyeceğiz” dedi.

Bir soru üzerine Pilli, darp olayıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını da kaydetti.

Uzlaşı sağlanan konular

Öte yanda, TIP-İŞ Başkanı Varış, Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıldığını, eylemin kaldırıldığını açıkladı.

Varış uzlaşı sağlanan konuları şöyle duyurdu:

“Sağlık Bakanlığı, 24 saat hizmet veren sağlık merkezlerinde 24 saat boyunca polis olmasıyla ilgili girişimde bulunacak. Bugün itibariyle Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde sürekli polis bulundurulacak. Sağlık merkezlerindeki şiddet durumlarında kamu sağlık çalışanının şikayetine bakılmaksızın kamu davası açılacak. Sağlık merkezlerindeki şiddet olaylarında cezai yükümlülüklerin artırılması için yasal düzenleme yapılması yönünde ivedi çalışma başlatılacak, hazırlanacak yasa tasarısı en kısa sürede meclise sevk edilecek. Güzelyurt Sağlık Merkezi ve diğer sağlık merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılacak.”