Sağır: “İyi ki Baf’a geldim”

Halit Dağ

Ligin ilk devresinde Cihangir forması giyen ve devre arasında batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’na transfer olan Mete Sağır yaptığı değerlendirmede takıma katıldığı ilk günden bu yana güzel bir ortam olduğunu, bundan dolayı da hiç yabancılık çekmediğini söyledi. Sağır, “Baf Ülkü Yurdu'na iyi ki transfer oldum” dedi.

Sağır: “Elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın”

Geçtiğimiz hafta Binatlı ile karşılaştıkları derbi maçında gol attığı için mutlu olduğunu belirten Mete Sağır, gol atmayı özlediğini bu golün moral ve motivasyonunu daha da artırdığını kaydetti. Sağır, Baf Ülkü Yurdu için elinden geleni yapacağına kimsenin şüphesi olmasın dedi.

“Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım”

Mete, “Transferimde emeği geçen teknik sorumlular Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi hocalarıma teşekkür ederim. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmayacağıma inanıyorum. Burada takım arkadaşlarımın da yardımı ile özlenen Mete'yi izlettireceğim” dedi.