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Sağanak yağmur bekleniyor

Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, havanın yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.
                                                                                
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, Çarşamba ve Perşembe günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek; Cuma gününden itibaren ise hafta başına kadar açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette;  zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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