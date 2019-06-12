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Sağanak yağmur bekleniyor

Sağanak yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın, cuma,  cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. 

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Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın, cuma,  cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.                
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 
 

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