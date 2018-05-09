Hafta sonu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü öğle saatlerinde yağmur beklenirken, diğer günler parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günler Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

