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Sağanak yağmur bekleniyor

Sağanak yağmur bekleniyor

Hafta sonu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

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Hafta sonu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü öğle saatlerinde yağmur beklenirken, diğer günler parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar;  periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günler Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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