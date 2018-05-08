Sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Dairesi, bölgede görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün yer yer Kıbrıs’ta da etkili olacağı uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bölgede görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün yer yer Kıbrıs’ta da etkili olacağı uyarısında bulundu.
“Meteorolojik Uyarı” başlığıyla açıklama yapan Daire, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında etkili olabileceğini tahmin ettiği yağışlar nedeniyle, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
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