Sağanak yağış sürecek
Hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yılbaşının ilk günü ve pazartesi günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar yarın kuzey ve batı; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; çarşamba ve perşembe günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.
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Etiketler : hava durumu, yağmur
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