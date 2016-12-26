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Sağanak yağış sürecek

Sağanak yağış sürecek

Hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.

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 Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yılbaşının ilk günü ve pazartesi günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın kuzey ve batı; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; çarşamba ve perşembe günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.

 

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