Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Dairesi, bu geceden yarın öğlene kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, bu geceden yarın öğlene kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Konuyla ilgili, Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşın tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : YAĞMUR
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