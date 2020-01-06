Sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu sabahtan yarın geceyarısına kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın bu sabahtan yarın geceyarısına kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanakların yer yer 21-50 kg/m2 olması, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden tedbirli olunması istendi.

GÜNEYDE SARI ALARM

Öte yandan Kıbrıs Meteoroloji Dairesi de bugün için aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm verdi. Hava koşullarının Perşembe gününden itibaren normale dönmeye başlaması bekleniyor.

Haravgi ve diğer gazetelere göre rüzgarın şiddetinin bugün zaman zaman 7-8 bofora yükselmesi ve bunun özellikle kuzey ve batı bölgelerini etkilemesi öngörülüyor. Sürücülere ve yayalara, gerekmedikçe sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Salı gününe kadar etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle yağmur, yer yer dolu ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Limasol Belediyesi’nin diğer bölge belediyeleriyle, önümüzdeki 24 saatte şiddetlenecek hava koşullarından etkilenmesi beklenen bölgeler için teyakkuza geçtiğini yazan gazete, kriz masası oluşturulduğunu ve halka, ev ve işyerlerinde gerekli önlemleri alma, gerekmedikçe dışarı çıkmama çağrısı yapıldığını kaydetti.

Habere göre, 52 milyon 375 bin metreküp su tutma kapasitesiyle Kıbrıs’ın güneyindeki ikinci büyük baraj olan Asprokremmo da Pazar gününün ilk saatlerinde taşmaya başladı. Asprokremmo son dönemde taşan 8’inci baraj oldu.

