Sağanak Girne'yi vurdu!
Girne’de etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.
Girne’de etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.
Kısa sürede etkili olan yağış, özellikle ‘Ordu Pazarı’ bölgesinde sele dönüştü, suyun denize doğru hızla aktığı belirtildi.
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:
“Ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahale ediyor”
Yaşanan su baskınları ardından YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sadece bazı bölgelerde taşkınların yaşandığını, belediye ekiplerinin bölgeleri gezerek müdahalede bulunduklarını söyledi.
Güngördü, “Yaşanan ciddi bir sorun bilgimize gelmedi. Su baskınları için ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahalede bulunuyor. Bazı lağımların içindeki atıklardan dolayı tıkandığı için su taşkınları yaşandı. Bir evin bahçesine zarar geldiği için bizi aradılar. Ekiplerimiz şu anda dışarıda her yeri geziyor” şeklinde konuştu.
Girne Kaymakamı Güneş:
“Ordu Pazarı bölgesinde yoğun su akışı var”
Kısa süreli yağışın ardından Girne’de bazı bölgelerde sıkıntı yaşandığını ifade eden Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Ordu Pazarı bölgesinde denize doğru yoğun bir su akşının meydana geldiğini ifade etti. Güneş, “Kısa süreli şiddetli bir yağış oldu, özellikle Girne merkezde birtakım birikmeler olmuş, ben de bölgeye doğru gidiyorum. Bunun dışında sıkıntılı durum bize ulaşmadı. Herhangi bir hasar olup olmadığını henüz bilmiyorum, olay yerine gidiyorum. Yağış şu an durdu.” dedi.
Meteoroloji UYARIDI: Yer yer ETKiLi SAĞANAK YAĞIŞ bekleniyor. Dolu, yıldırım düşmesi ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasi gerekiyor
Fotoğraf: Emrah Edizer
Girne Belediyesi sağanak yağışlar nedeniyle medyada gelebilecek olumsuzların giderilebilmesi için acil numaraları duyurdu:
Girne Bölgesi acil numaralar
Sivil savunma
Acil 101
6000101
Mesai saatleri içerisinde 6000113
İtfaiye
Acil 199
Orman yangını 177
0392 8152111
Girne Belediyesi
0533 825 01 04
0533 870 20 18
Girne Belediyesi sınırları içindeyken Alo 185
Polis
Acil 155
0392 815 21 25
Hastane
Ambulans 112
0392 815 2266
0392 815 22 54
Elektrik arıza
0392 815 22 23
0392 600 09 60