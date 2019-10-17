Girne’de etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.

Kısa sürede etkili olan yağış, özellikle ‘Ordu Pazarı’ bölgesinde sele dönüştü, suyun denize doğru hızla aktığı belirtildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:

“Ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahale ediyor”

Yaşanan su baskınları ardından YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sadece bazı bölgelerde taşkınların yaşandığını, belediye ekiplerinin bölgeleri gezerek müdahalede bulunduklarını söyledi.

Güngördü, “Yaşanan ciddi bir sorun bilgimize gelmedi. Su baskınları için ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahalede bulunuyor. Bazı lağımların içindeki atıklardan dolayı tıkandığı için su taşkınları yaşandı. Bir evin bahçesine zarar geldiği için bizi aradılar. Ekiplerimiz şu anda dışarıda her yeri geziyor” şeklinde konuştu.

Girne Kaymakamı Güneş:

“Ordu Pazarı bölgesinde yoğun su akışı var”

Kısa süreli yağışın ardından Girne’de bazı bölgelerde sıkıntı yaşandığını ifade eden Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Ordu Pazarı bölgesinde denize doğru yoğun bir su akşının meydana geldiğini ifade etti. Güneş, “Kısa süreli şiddetli bir yağış oldu, özellikle Girne merkezde birtakım birikmeler olmuş, ben de bölgeye doğru gidiyorum. Bunun dışında sıkıntılı durum bize ulaşmadı. Herhangi bir hasar olup olmadığını henüz bilmiyorum, olay yerine gidiyorum. Yağış şu an durdu.” dedi.

Meteoroloji UYARIDI: Yer yer ETKiLi SAĞANAK YAĞIŞ bekleniyor. Dolu, yıldırım düşmesi ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasi gerekiyor

Fotoğraf: Emrah Edizer

Girne Belediyesi sağanak yağışlar nedeniyle medyada gelebilecek olumsuzların giderilebilmesi için acil numaraları duyurdu:

Girne Bölgesi acil numaralar

Sivil savunma

Acil 101

6000101

Mesai saatleri içerisinde 6000113

İtfaiye

Acil 199

Orman yangını 177

0392 8152111

Girne Belediyesi

0533 825 01 04

0533 870 20 18

Girne Belediyesi sınırları içindeyken Alo 185

Polis

Acil 155

0392 815 21 25

Hastane

Ambulans 112

0392 815 2266

0392 815 22 54

Elektrik arıza

0392 815 22 23

0392 600 09 60