"Sağ siyaset Türkiye’yi güzel sağdı"

- “Sağ taban UBP-DP tarafından sürekli kullanıldı”



- “KKTC’de ilhak veya iltihak cümlesi kurabilen herhangi bir siyasi veya vatandaşın olduğuna inanmıyorum”

- “Sağ siyaset Türkiye’den en iyi parayı biz kopartırız, en iyi yalanı biz söyleriz, en iyi biz kandırırız edasıyla yıllardır Türkiye’yi güzel sağdı.” - “Birileri burada ısrarla yavru olarak kalmaya devam etmek, kendi ayakları üzerinde durmamak için tüm imkânları ve fırsatları ellerinin tersi ile itiyor. Bunu genlikle sağ partiler yapıyor.” - “Bugüne dek 10 binin üzerinde yazım oldu. Ama ne hikmetse o kavga (Afrika-Kıbrıslı gazetesi gerginliği) esnasında benim yazdığım o yazı sürekli birileri tarafından gündemde tutuluyor.”



- “TC seçimlerde kime destek verdiyse o kaybetti. Bu ada insanının savunma psikolojisinden kaynaklanan bir durumdur. Türkiye’nin adamı kimse halkın ona karşı ciddi bir tepkisi var” - “Türkiye artık tutulmayan sözlerden, gereği yerine getirilmeyen protokollerden bıktı. Protokolün şartlarını yerine getirmiyorlar ama protokolde olan para sürekli talep ediyorlar.”



- Arıklı, arşivlerden hep hatırlatılan “işgalse işgal sen de benim esirimsin” köşe yazısı ile ilgili özür diledi, ‘pişmanlık duyduğunu’ söyledi… -“Popülist yaklaşımlarla bizim faydamıza olan reformları ısrarla yapmaktan kaçınıyoruz, yıllardır sorunları halı altına süpürüyoruz.”

“Sağ taban UBP-DP tabanından sürekli kullanıldı”

Mert Özdağ: YDP, siyasette yeni bir parti, fakat siyasi geçmişi yeni değil… YDP’nin doğuşu bir ihtiyaçtan ötürü mü ortaya çıktı? Amaç neydi?

Erhan ARIKLI: “YDP kökleri çok siyasi geçmişe uzanan bir parti. 1985’te kurulan ve ilk seçiminde %8 oy alarak Meclise 4 Milletvekili sokan bir YDP vardı. Bu parti daha sonra hayatını devam ettiremedi. Ardından DP ile birleşerek ortadan kalktı. Daha sonra ekol olarak birkaç kez partileşmeye çalışmışsa da başarı sağlanamadı. Biz 2014’te önce Yeni Doğuş Hareketi arkasından da Yeniden Doğuş Partisi olarak siyasi arenada yer alıncaya dek.

Sağ taban UBP-DP tabanından sürekli kullanıldı. Yani iş başına geldiklerinde CTP’den veya TKP’den herhangi bir farkları yok ama icraatta güya milliyetçiler… Bu sebepten dolayı da UBP ve DP tabanlarını giderek kaybetti. Bugün UBP adeta çeşitli menfaat gruplarının bir araya gelip oluşturduğu siyasi hareket gibi görülüyor. DP de zaman içerisinde eridi. HP’nin sağ mı sol mu olduğunu henüz kimse anlamış değil. Dolayısıyla bize göre siyaset yelpazesinin sağında çok ciddi boşluk var. Biz bu boşluğu dolduruyoruz.

Sağ ve sol ne anlama geliyor onu da sormak gerek. Seçimlerde sağ ve sol dediğimiz şey federasyona inananlar ve iki devletli çözüme inanlar.

Geçmişte de buna benzer ayrımlar yapılıyordu. Ama bildiğimiz manada uluslararası literatürdeki sağ sol kavramı burada yok. Kıbrıs’ta federasyona, devlete inananlar ve inanamayanlar şeklinde bir ayrım var. Kıbrıs meselesi özelinde ayrışma var ideolojik manada yok.”

“Ben Türkiyeli Kıbrıslı gibi kavramları kullanmayı çok uzun zaman önce bıraktım”

Mert Özdağ: Siz bu ayrışmada tam olarak neredesiniz? Ayrımcı siyasetle ilgili birtakım eleştiriler var, siz ‘Türkiyelilerin’ partisi’ olduğunuzu kabul ediyor musunuz?

Erhan ARIKLI: “Benim kimlik kartım ile sizin kimliğiniz arasında bir fark yok. İkimiz de aynı haklara sahibiz. Dolayısıyla YDP, KKTC’de yasalara göre kurulmuş ve KKTC vatandaşlarının da üye olduğu bir siyasi partidir. Partinin içinde yüzlerce Kıbrıslı dediğimiz üyelerimiz de var. Ama merak edip de kaçı Kıbrıslı kaçı TC göçmeni diye bir ayrıma gitmedik, bakmadık. Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcılarımız Kıbrıslı biliyorum ama bunu hiç irdelemedim. Bu kendimizi inkâr olur. Biz 1975’ten sonra adaya gelen insanlar olarak buraya aitiz ve bunu birilerine tescil veya kabul ettirme derdimiz yok. Biz burada yaşıyoruz, annem, babam ağabeyim burada öldü, buraya gömüldü, ben de buraya gömüleceğim. Artık biz bu toprakların malıyız. Ben Türkiyeli Kıbrıslı gibi kavramları kullanmayı çok uzun zaman önce bıraktım. Çok çeşitli 6 bin 500’ün üzerinde üyemiz var, bin de YSK’da bekleyen üyemiz var. Üye sayısı açısından ikinci büyük siyasi partiyiz.”

“Akıncı’nın karşısında kim varsa ona destek vereceğiz”

Meltem Sonay: Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci başlamadan dile getirdiğiniz ‘çatı aday’ konusunda arayışlarınız oldu, neydi burada arananlar? Neden olmadı? Neden bir başka partiye destek kararı üretilmedi? Aday olma kararını nasıl aldınız?

Erhan ARIKLI: “Mustafa Akıncı’nın bir proje adayı olarak ortaya çıktığını görünce KKTC’ye inananların ortak bir paydada olmaları ve seçimi ilk turda bitirmeleri gerektiğini düşündüm. Bu sebeple bir çatı aday arayışına girdim. Ama maalesef bu çalışmalar Kudret Özersay’a takıldı. Özersay, sanırım UBP bana söz verdi, beni destekleyecek düşüncesiyle hareket etti ve bu konuya sıcak bakmadı. UBP de sağın en büyük partisi bizin, kaygı güdenler bize destek versin düşüncesiyle hareket etti. Bizim çatı adayı düşüncemiz onların adaylığı ile ortadan kalktı. Şu anda geldiğimiz nokta ben adayım ve 2. Tura kalmak için elimden geleni yapacağım. Kalmazsam da Sayın Akıncı’nın karşısında kim varsa ona destek vereceğiz. Çünkü Akıncı’nın Kıbrıs konusunda bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir takım tavizler verdiğini ve vermek üzere olduğunu görüyoruz. Bu tavizleri veren ve seçildikten sonra da Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini tartışmaya açabilecek olan Akıncı’nın seçilmesi bizim için kâbus senaryosudur. Tabanımızı da bu konuda şimdiden hazırlıyoruz. Akıncı’nın 5 yıldır yürüttüğü mücadele sürecinde verdiği tavizler var, seçildiği andan itibaren de dış güçlerin özellikle Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz ve Kıbrıs projesine en uygun adayı sayın Akıncı’dır. Bu 5 yıllık performansta bunu ortaya koydu, bu sebeple Akıncı’ya destek için ‘asla’ diyoruz…”

“İlk iş olarak halkın gerçek iradesini sorup ortaya çıkaracağız”

Mert Özdağ: Sizi sağ partilerden ayıran “Federasyonu görüşmeyeceğim diyen tek aday benim” söylemini nasıl açıklıyorsunuz?

Erhan ARIKLI: “Seçilirsem federasyon görüşmeyeceğim diyen tek aday benim çünkü bize göre artık federasyon müzakerelerinin sonu gelmiştir ve bundan sonra iki devletli bir çözüm görüşülmelidir. Bunu da yaparken öncelikle mutlaka halka tekrar gidip soracağız. Halka ‘federasyon mu iki devletli çözüm mü?’ diye soracağız. Şayet federasyona hayır yönünde karar çıkarsa biz self determinasyon hakkımızı kullanmamamız anlamına gelir. O zaman dünyaya dönüp ‘biz artık Rumlarla iki devletli çözüm hakkımızı kullanmak istiyoruz” diyeceğiz. Dünya da bu sayede irademize saygı göstermek zorunda kalacak. Bu hakkı da uluslararası hukuka göre kullanıp kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Biz ilk iş olarak halkın gerçek idaresini sorup ortaya çıkaracağız.”

“Cumhurbaşkanı olsam da federasyon görüşmeyeceğim”

Hasan Yıkıcı: Federasyon çıkması durumunda nasıl bir tavır takınacaksınız peki?

Erhan ARIKLI: “Kıbrıs Türk halkı federasyon tarafından yüzde 51 oranında irade ortaya koyarsa böyle bir sonuç çıkması durumunda Cumhurbaşkanı olarak federasyon görüşmeyeceğim. Asıl irade Meclis’tedir. Meclis bir yasa yapar ve görüşmeciyi Meclis tayin eder. Bu bağlamda ben federasyon görüşmeyeceğim ve bu sonuç çıkarsa Meclis’e müzakereci seçin diyeceğim.”

“Tabanım Tufan Erhürman’ın kişiliğine sıcak bakıyor”

Didem Menteş: Cumhurbaşkanı olmanız durumunda federasyona karşı somut bir yöntem talep ediyorsunuz, olamazsanız bu tutumu siyasette sürdürecek misiniz?

Erhan ARIKLI: “İkinci turun kaderinin YDP elinde olduğuna inanıyoruz. Bir gurup federasyon diğer grup iki devletli çözüm, kör dövüşü yapıyoruz. En iyisi halka sormak. Bu halk ne arzu ediyorsa onu yaşayalım. Bunun ortaya çıkması gerek, buna da kimsenin karşı çıkacağını düşünmüyorum.

Vatandaş oy kullanırken kişiliklere bakarak oy kullanıyor. Mesela benim tabanım Tufan Erhürman’ın kişiliğine sıcak bakıyor. Benim tabanımdan Erhürman’a oy gitmesi demek, tabanımın Erhürman’ın ideolojisine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bu sebeple referandum bence şart…”

“Türkiye 2018 yılından sonra federasyon konusunda tavır değişikliğine gitti”

Fehime Alasya: Türkiye’nin de federasyon tarafında durduğunu biliyoruz…

Erhan ARIKLI: “Doğrudur ama… 2018 yılında Nisan ayında Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıda Çavuşoğlu artık Türkiye’nin federasyon görüşmek istemediğini, iki devletli bir çözüm konuşmak gerektiğini söyledi. Ben de oradaydım. Buna karşı çıkan ve en büyük tepkiyi gösteren Akıncı oldu. ‘Ben federasyon konuşmak için seçildim, başka şey konuşmam benim istifa etmemi gerektirir’ dedi. Bu da doğru. Bu bağlamda Montana sürecine dek Türkiye, samimi olarak federasyon istedi ve verebileceği her şeyi verdi ama karşı zihniyetin hiç değişmediğini anladığı için 2018 yılından sonra tavır değişikliğine gitti. Ben bunu böyle yorumluyorum.”

“KKTC’de ilhak veya iltihak cümlesi kurabilen herhangi bir siyasi veya vatandaşın olduğuna inanmıyorum”

Hasan Yıkıcı: Özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemlerde konuşulan ‘ilhak’ konusunda düşünceleriniz neler?

Erhan ARIKLI: “YDP olarak bizim aklımızda asla ilhak veya iltihak kavramları yoktur. KKTC’nin yaşatılmasını isteyen bir siyasi hareketiz. Bana göre KKTC BM’de üye olan 194 ülkeden beklide en az 100’ünden daha fazla bağımsız kalmayı hak ediyor. Ben bu kavramları asla sözlümde bulundurmuyorum.

KKTC’de ilhak veya iltihak cümlesi kurabilen herhangi bir siyasi veya vatandaşın olduğuna inanmıyorum. Bu tartışma bence farazidir. Ben hiç kimsenin bu teklifi gündeme getirdiğini duymadım. Bunu tek kullanan Akıncı oldu. Burada da maksat belliydi. Türkiye’de hiçbir siyasinin ağzına almadığı bu kelime bizde de ben dahil hiçbir siyasi partinin kullanmadığı kelimeyi kullanmak toplumu kamplaştırmak ve Türkiye ile izlenen gerginlik politikasının devamından başka bir şey değil. Bunun faydalı olup olmadığını ise seçimlerde göreceğiz. CTP’nin altını oyabilmek ve aşırı uçların oyunu devşirebilmek için izlediği bu gerginlik politikası belki Sayın Akıncı’yı ikinci tura taşıyabilir ama asla seçimi kazanmasına yardımcı olmaz.

Tek soru tek cümle ile Erhan Arıklı…

Sizi en çok etkileyen başucu kitabınız nedir?

“İnce Memed adlı kitabı 13. kez yeniden okuyorum.”

Tarihten ilham aldığınız figür?

“Fatih Sultan Mehmet”

Tarihte en çok ilginizi çeken, sizi en çok etkileyen olay?

“Çanakkale…”

Kıbrıs denilince aklınıza ilk gelen şey?

“Anne ve babamın yattığı mezarlık…”

Tarihin bir döneminde yaşıyor olmayı hayal ettiğinizde hangi dönem olmasını isterdiniz?

“750’li yıllardaki Göktürkler döneminde yaşamak isterdim. Bu dönemi iyi biliyorum.”

Kıbrıs olmasaydı başka nerede, hangi ülkede yaşamak isterdiniz?

“Başka bir ülkede yaşamayı düşünmüyorum Türkiye’ye bile gittiğimde kendimi misafir hissediyorum”

YARIN:

- “Türkiye’den hiçbir yetkili selamlaşmak dahi istemez”

- “Erdoğan uzun süredir adaya gelmiyor”

- “Yavruluğun hala devam etmesi doğru değil”

- “TC seçimlerde kime destek verdiyse o kaybetti”

- “O yazıdan dolayı rencide olan birileri varsa elbette özür dilerim”

- “Hala İnterpol’de aranıyor muyum, bilmiyorum”