Safir’e ilgi büyüktü

Ülkemizin ilk fantastik gençlik yazarı, SAFİR serisinin yaratıcısı Kemal B. Caymaz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı-Kültür Dairesi Müdürlüğü himayelerinde Tuyap 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat başkanlığında katılım sağlanan fuarda, Kemal B. Caymaz 9-10 Kasım tarihlerinde 11.30-13.30 saatleri arasında 2601A Numaralı KKTC standında Safir serisinin “Müjdelenen Zaman” isimli birinci kitabının İngilizce ve Türkçe baskılarını imzaladı. Başbakan Sn. Ersin Tatar’ın da ziyaret ettiği fuarda yazarımız başbakana imzalı kitabını hediye etti.

Birçok genç okuyucunun büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yazarımız gençlerin sorularını yanıtladı ve kitaplarını imazaladı. Prens Safir’in tacı ile fotoğraf çekinen gençler ikinci kitap “Yegane Aşk”ı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler ve yazardan ikinci kitabını artık yayınlamasını istediler.

Kıbrıs Türk Yazın Sanatı ve Plastik Sanatı İstanbul’da tanıtıldı

Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, 2-10 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2019’a katıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat başkanlığında katılım sağlanan fuarlarda, Kıbrıs Türk yazın sanatı ve yazarları ile Kıbrıs Türk plastik sanatı ve sanatçıları tanıtıldı.

Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin yayımladığı ülkeyi tanıtıcı, katalog ve broşürler dağıtıldı.

Fuara katılan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, ülke yazın sanatıyla ilgili kitapların, Türkiye’deki yayınevlerince basılabilmesinde koordinasyon ve kolaylık sağlanması amacıyla çeşitli görüşmeler yaptı.