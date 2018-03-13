Kıbrıs’ın ilk ve en ünlü fantastik roman serisinin yazarı genç sanatçımız Kemal B. Caymaz için, 5. Uluslararası CNR İstanbul Kitap fuarında imza günü düzenleniyor. 17 Mart Cumartesi günü saat 14:00’de 7-D04 Nolu “Dedalus” yayınları standında yer alacak sanatçımız herkesi şu sözlerle SAFİR’i okumaya davet etti:

“Safir yalnızca benim romanım değil, tüm Kıbrıs halkının hikâyesidir. Ambargolarla boğuşan, haksızlığa uğramış güzel ülkemin hikâyesidir. Bu nedenle tüm ada halkı olarak ambargoları yıkmak için elimizden geleni yapmalıyız. Kendi hikâyemize sahip çıkmalı, onu uluslararası pazara taşıyıp ülkemizin tanıtımını yapmalıyız.”

CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuarın bu yılki teması “Oku” olarak belirlendi. 20 ülkeden 350 yayınevinin katılacağı fuarda bu tema etrafında, okumanın büyülü gücünü anlatan binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.