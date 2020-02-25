Saffet Aşıksoy: Çok güzel bir memlekette, kötü şartlarda yaşıyoruz

(Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Tek kelimeyle mükemmelim :D. Tabii ki espri. Bir insanın tek kelimeye indirgenmesi çok zor tabii. Madem format bu, esprili diyeyim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Memleket meseleleri ve haksızlıklar

Kayıtsız kalamadığım şey… Kime yapılıyor olursa olsun haksızlıklar ve çocuk ölümleri

En büyük pişmanlığım… Pişmanlıklarım yok. Hatalarımdan ders çıkarırım. İnsan olarak geldiğimiz noktaya sadece başarılarmız değil, hatalarmız sayesinde de geliyoruz.

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımda birçok önemli nokta var. Ama hiçbiri dönüm noktası değil. İlerlemeyi sağlayan önemli gelişmelerdir. İçlerinden en önemlisi kızımın doğumudur.

Beni en çok etkileyen yazar… Dan Brown’ın anlatımını çok seviyorum

Başucumdaki kitap… Kur'an-ı kerim

En keyif aldığım müzik… Anadolu Rock

En son izlediğim film… Bong Joon Ho’nun “Parasite” filmi

Kendim için son aldığım şey… Netflix üyeliği

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kar eldivenleri. Çok soğuk havaları ve karlı ortamda olmayı sevmem...

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Teknolojik her hangi bir şey. Yeni teknolojiler çok ilgimi çeker.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum :D

Kendimde beğendiğim özellik… Gereksiz insanları yok sayabilmem

Olmasa da olur… Olmasa çok güzel olacak o kadar çok şey var ki. Faşistler, devleti soyanlar, arsızlar, yalakalar. Daha çok söylerim de format bozulur.

Olmazsa olmaz… Ailem ve sağlık

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Hukukun üstün olduğu, kaynakların adil paylaşıldığı, sağlık ve eğitimin herkes tarafından ulaşılabilir olan, teknolojinin hayatımızın her noktasında ve herkesce erişilebilir olduğu fütüristik bir Dünya.

Aşk benim için… Ailem ve memleket

Onunla çok tanışmayı isterdim… Işıklarda uyusun, Barış Manço.

Görmek istediğim yer… Görmek istediğim birçok şehre, ülkeye gitme fırsatım oldu. Gitmediğim her yeri görmek isterdim.

Mutlaka yapmak istediğim… Karakter olarak hiç bir şeyi mutlaka yapmak isterim demem. Yapmak için mücadele veririm, olmaz sa da hayatıma devam ederim.

Son olarak söylemek istediklerim…Birbirimize karşı daha sevecen ve hoşgörülü olalım. Çok güzel bir memlekette, kötü şartlarda yaşıyoruz. Daha akıllı davranarak, hep birlikte daha güzel günlere ulaşmak mümkün.