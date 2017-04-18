Saffet Anibal "Oyna GG" ile uğurlandı
Lefkoşa’nın simge isimlerinden Saffet Anibal bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Lefkoşa’nın simge isimlerinden Saffet Anibal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilen Anibal'ın cenaze törenine, ailesi ve sevenleri yanısıra iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Anibal'ın cenazesi üzerine sözleri kendisine ait olan, “Oyna GG” yazılı Gençlik Gücü forması ile üzerinde "Anibal" yazan Galata Saray bayrağı asıldı.
Dün sabah saatlerinde ‘kanama’ şikayetiyle Yakın Doğu Hastanesi’ne başvuran Anibal, tetkikleri yapıldığı sırada yaşama veda etmişti.
Fotoğraf Didem Menteş
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