Lefkoşa’nın bir simgesi daha hayatını kaybetti. Çağlayan bölgesinin tarihi kebapçısı Anibal Restoran'ın sahibi Saffet Anibal bugün öğle saatlerinde Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

YENİDÜZEN'e konuşan Yakın Doğu Başhekimi Dr Sevim Erkmen, Anibal’ın bu sabah saatlerinde ‘kanama’ şikayetiyle Yakın Doğu Hastanesi’ne başvurduğu, tetkikleri yapıldığı sırada da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda ettiğini açıkladı.

Saffet Anibal’ın yıllarca emek verdiği iş yerinin kapısında da ‘Ömür biter, iş bitmez’ yazısı dikkat çekmişti.

Lefkoşa'nın tanınmış ismi özellikle Gençlik Gücü Spor Kulübü camiası ile de özdeşlemişti.

Saffet Anibal'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

MANGAL BAŞINDA GEÇEN 55 YIL

Tuncer Bağışkan, “Çağlayan Mahallesinin Uzak ve Yakın Geçmişi” adlı yazı dizisinde, adres Kıbrıs’ta, Saffet Anibal şu şekilde anlatmıştı;

Saffet Anibal önceleri Lefkoşa’da bisikletle, daha sonraki yıllarda ise el arabasıyla sandviç ve kola satmaktaydı. Memduh Ener Hoca’nın anlattığında göre, 1958 yılından hemen önce eski Londra Pastanesi karşındaki Çağlayan Çocuk Bahçesi’nin kuzeybatı köşesine bir mangal ve 2 de sandalye koyarak gelip geçenlere ayakta yemeleri için şiş kebabı servisi yaparmış. Bu arada 1952 yılında kurulan Gençlik Gücü Kulübünde futbol oynarken, devre aralarında kola sattığı ve devre arasından sonra maça devam ettiği de anlatılmaktadır. 1960 yılında ilk dükkânını kışlık Zafer Sineması’nın karşısına açmıştı. İlkin burada sandviç, tost ve çorba yaparken, 1962 yılı sonrasında kebap ile döner de yapmaya başlar. O sırada kendisine Zekai Veli Deran yardımcı olmaktaydı. Kış aylarında müşterisi çoktu. Ancak kışlık Zafer Sineması’nın kapalı olduğu yaz aylarında dükkânı çalışmadığından, Çağlayan’daki yazlık sinemaların yanında bir yer bulması gerekmişti. Bu nedenle Enver’in Kahvehanesi ile Şamişici Yusuf Ömer’in dükkânı civarında bulunan bir dükkâna taşınır. Ancak daha sonraki yıllarda, geçici olarak kullandığı Londra Pastanesinin karşı köşesinin gerisinde bulunan hendeğe yazlık bir restoran yapar. İlerleyen yıllarda binaya eklentiler yapmak suretiyle bugünkü Restoran da ortaya çıkmış olur.

Saffet Anibal, Tuncer Bağışkan'ın arşivinden