Sadrazamköy'de tatbikat
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, Sadrazamköy Tatbikat Alanında 6-11 Eylül arasında tatbikat düzenleyecek.
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, Sadrazamköy Tatbikat Alanında 6-11 Eylül arasında tatbikat düzenleyecek.
GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, 6-11 Eylül arasında Sadrazamköy Tatbikat Alanında, Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının icra edileceği kaydedildi.
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Etiketler : Sadrazamköy, asker
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