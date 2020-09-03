Sadrazamköy'de tatbikat

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, Sadrazamköy Tatbikat Alanında 6-11 Eylül arasında tatbikat düzenleyecek.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, 6-11 Eylül arasında Sadrazamköy Tatbikat Alanında, Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının icra edileceği kaydedildi.