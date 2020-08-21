Sadrazamköy'de atışlı tatbikat

Girne Kaymakamlığı, Sadrazamköy tatbikat bölgesinde bugünden itibaren 10 Eylül’e kadar atışlı tatbikat yapılacak olması nedeniyle vatandaşları uyardı.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, askeri birlikler tarafından atışlı tatbikat yapılacak olması nedeniyle bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli bölge olarak belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada, “Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat süresinde söz konusu bölgeye sürü otlatmak, zeytin, harnup ve diğer ürünleri hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi ayrıca bölgedeki su römorkları ve diğer malzemelerin helikopter uçuşu ve inişine engel olmaması için bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir.” denildi.

Söz konusu tatbikat bölgesi şöyle açıklandı:

“Batıda Koruçam Burnu sahil boyu; doğuda Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı; kuzeyde anten/deniz feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu denizde 10 km alan; güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge.”