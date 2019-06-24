Sadrazamköy ve Akdeniz elektriksiz kalacak

Sadrazamköy ve Akdeniz bölgesinde bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Sadrazamköy, Akdeniz ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.