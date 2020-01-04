Sadrazamköy - Kayalar yolunda çökme meydana geldi

Polis Basın Subaylığı, Sadrazamköy - Kayalar Anayolunun 5-6'ncı km'leri arasında yolun denizden olan tarafında çökme meydana geldiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre çökmenin olduğu noktada gerekli emniyet tedbiri alındı ve gerekli tamiratın yapılması için girişimde bulunuldu. Yapılan uyarıda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.