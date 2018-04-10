Sadettin Saran GAÜ öğrencileri ile buluştu

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşadamı Saadettin Saran, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü GAÜ öğrencileriyle buluştu. GAÜ inovasyon temalı eğitim-öğretim yılı ‘İnovatif Söyleşiler Dizisi’ kapsamında ‘Girişimcilikte Disiplin ve Başarı’ konulu söyleşi ile Saran, kendi hayatından yola çıkarak öğrencilere başarı tüyoları ve tavsiyeler verdi, sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

GAÜ Spectrum Kongre Salonunu dolduran öğrenciler, yüzme sporundaki başarıları sayesinde spor bursu alarak Amerika’da makine mühendisliği eğitimi alma olanağını yakalayan ve sporun ve dolayısıyla disiplinli ve istikrarlı bir hayat çizgisinin iyi bir iş adamı olmasında büyük katkısı olduğunu anlatan Saran, gençlere hedeflerle ve disiplinli çalışma temposu ile sürdürülen bir yaşamın başarının anahtarı oladuğu öğüdünü verdi.

Öğrencilere yaşam öyküsünü, iş tecrübelerini ve spora verdiği değeri anlatan Saran, hayatı boyunca doğru hedefler belirlediğini ve başarıyı bu sayede elde ettiğini vurgulayarak, sporun kendisine kazandırdığı disiplin duygusunun iş yaşamında başarıyı yakalamasında çok önemli bir faktör olduğunu, fedakarlığın önemini, fedakarlık yapılmazsa hayatta hiçbir şeyde mutlu ve başarılı olmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Amerika’dan Türkiye’ye döndükten sonra kendi şirketini kurma hayaliyle profesyonel olarak çalıştığı dönemde 1995 yılında Saran Holding’i kurduğunu belirten Saran, spordan medyaya, enerjiden havacılık sektörüne 8 farklı dalda hizmet verdiklerini, Saran Medya ile sinerji yaratarak büyüdüklerini ve spor içeriği konusunda dünyada 3. sırada olduklarını söyledi.

Saran Group olarak yaptıkları yatırımlar, yurtdışı açılımları ve özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer aldıklarını, sosyal sorumluluk kapsamında gençlere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirten Saran, yaptırdıkları çok sayıda okul ve spor salonlarından bahsetti.

Söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Saran, ‘Önemli olan bir işi yapmak değil, sevdiğin işi yapmaktır. Sevdiğiniz işi yaparsanız fark yaratırsınız. Hayatınıza tercihleriniz yön veriyor. Önemli olan doğru olanı yapmaktır. Ben bu yola çıktığımda kendi kendime şunu dedim. ‘Büyük bir gölde küçük bir balık olmaktansa, küçük bir gölde büyük balık olmayı tercih ederim’ Amerikadaki eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye dönme kararı aldığımda Türkiye buhranlı bir dönemden geçiyordu. Babam dönmemi istemiyordu. Ama ben hayallerimi Türkiye’de gerçekleştirmek istiyordum. Azmim sayesinde, bıkmadan, usanmadan, zor şartlar altında çalıştım ve bugün bu noktadayım. Sizlerle buluşmamın amacı da, ben başardım, sizler de başarabilirsiniz. Yeter ki isteyin mesajını vermek. Türk gencinin daima yanında olduk ve her zaman da olmaya devam edeceğiz’ dedi.

GAÜ öğrencilerinin Fenerbahçe ile ilgili sorduğu soruları da samimiyetle cevaplayan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, 5 yaşından beri Fenerbahçeli olduğunu , Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmanın yönetime girdiği günden bu yana hayali olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran’a plaket takdim etti. Akpınar, Kendilerini üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek söyleşi adına teşekkür etti. Plaket takdiminin ardından kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri kırmayan Saran , Kurucu Rektör Akpınar ile kampüs turu yaptı.Kampüs Turunun ardından Kurucu Rektör Akpınar , Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saran ‘ı Başkanlık Ofisinde ağırlayarak , Girne Amerikan Üniversitesi ve üniversiteye bağlı kuruluşlar hakkında yakından bilgi verdi.