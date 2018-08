Sadece sesleriyle ünlü değil, aynı zamanda güzel genç kadın şarkıcılar!

Ersin Kaşif

Güzel ve enerjik şarkılarıyla, etkileyici ses tonlarıyla, yeni nesil yani genç kuşak şarkıcılar çok başarılı ve çekiciler. Mesela radyo kanallarında onların seslerini görüntü olmadan dinleyerek etkisi altında kalmanız çok olası. Kim olduklarını seslerinden anlamazsanız bile ilgi duyup hemen tanımak için vaktinizi ayırabilirsiniz. Son zamanlarda radyolarda, müzik kanallarında hepimizin diline dolanan şarkıları söyleyen genç ve bir o kadar da başarılı kadın şarkıcılar bu hafta Adres müziğin konusu oldu.

İlk sırada Dua Lipa; 1995'te Londra'da doğdu. İlk ismi olan "Dua" bir Arnavutça kelimedir ve "Seni seviyorum", "istiyorum" veya "ihtiyacım var" gibi anlamlara gelir. Ailesi Arnavut kökenlidir. Sylvia Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya göçmüştür. 15 yaşında iken tekrar Londra'ya döndü. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında tekrar model olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Lipa ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Ağustos 2015'te ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı "Be the One,"ı Ekim 2015'te çıkardı.Lipa, müzik tarzını "Dark Pop" olarak tanımlar.

İkinci sıradaki ismimiz Bebe Rexha; Brooklyn'de doğan Bebe Rexha Iggy Azalia, Rihanna ve Selena Gomez gibi ünlü şarkıcılara şarkı yazarken şu an onları müzik listerinden itmekle meşgul. David Guetta'nın "Hey Mama" ve G-Eazy'nin "Me, Myself and I" şarkıları ile tanıdığımız Bebe Rexha'nın ismi daha fazla duymaya başlayacağız. Ne dersiniz çok güzel değil mi?

Üçüncü ismimiz Zara Larsson: Daha 19 yaşında olan İsveçli Zara 10 yaşındayken İsveç'teki yetenek yarışmasının birincisi seçiliyor. "Lush Life" şarkısı ile dünyaca üne sahip olan Zara 2016 MTV EMA'de (Avrupa Müzik Ödülleri) en iyi yeni şarkıcı ödülünü kazandıktan sonra dünya müzik piyasasındaki yerini de alıyor tabii. Dinlemeniz gereken şarkılar: Girls Like - Tinie Tempah feat Zara Larsson ve So Good - feat Ty Dolla Sign.

Dördüncü ismimiz Hailee Steinfeld; İlk başta Coen Kardeşlerin Oscar Ödüllü filmi "True Grit" filminde performansı ile dünyayı sarsan 20 yaşındaki Hailee Steinfeld asıl aşkını müzikte buldu. Öyle bir yeteneği vardı ki, sadece oyunculuğu değil müzikte de kariyer yapabileceğini ispatladı hem de dünya müzik listelerine girerek. Hailee Steinfeld’i ve müzik türünü öğrenmek istiyorsanız sizlere önerebileceğim şarkıları Starving ve Grey Feat Zedd.

Beşinci ismimiz Halsey; İnanılmaz bir sese sahip olan Halsey, bir süre önce gerçekleşen Grammy'lerde en iyi yeni şarkıcı adayı olarak aday gösterilmişti. Justin Bieber'la "The Feeling" şarkısını yaparken saçları benzediğinden Justin saçını şaka olarak değiştiresini bile rica etmiş. Tabii ki bu bir söylenti. Ama şiddetle dinlemenizi tavsiye edeceğim iki şarkısı var. The Chainsmokers ve Closer Ft. Halsey. Bu arada Halsey’in sahne şovlarına ve danslarına da bayılacaksınız.

Altıncı ismimiz Camilla Cabello; "Work From Home" ve "Worth It" şarkıları ile ünlenen Fifth Harmony grubundan tanıyacaklarınız çıkacaktır mutlaka. Fifty Harmony ile yollarını ayıran Küba asıllı güzel Camila kendi solo kariyerine başlamaya hazırlanıyor. Solo kariyerine çok hızlı başlayan Camilla, dünya listeleri için de şimdiden büyük bir aday olarak gösteriliyor. Bad Things-Camilla Cabello Feat ve Machine Gun Kelly benim de beğendiğim şarkılarından. Sizler de dinleyin ve Camilla’yı daha yakından tanıyın. Bakalım bu güzel yeni ses için sizler ne düşüneceksiniz?