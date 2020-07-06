10 Temmuz’a kadar ‘karantinasız’ gemi ve uçak seferleri devam ediyor… Sadece C grubu ülkelerine karantina şart koşulurken, diğer ülkelerden gelişte çifte test uygulanıyor. Günde adaya yaklaşık 500-600 kişi geliyor.

Dila ŞİMŞEK

Salgın sürecinde ‘kapalı kalma’ sonrası, 1 Temmuz’da başlayan gemi ve uçak seferleri, 10 Temmuz’a kadar rutin bir şekilde devam edecek.

Uçuşlar günde iki geliş, iki gidiş şeklinde yapılırken, gemi seferleri de her Pazartesi Çarşamba Cuma, günde iki geliş, iki gidiş olarak ayarlandı.

Karantinasız, çifte testle ülkeye girişler başlamışken, Hükümetin ani kararıyla yolcuların test sonuçlarını beklerken 1 günlük karantina merkezlerinde beklemesinde anlaşılmıştı.

Yine Bakanlar Kurulu’nun beklenmedik bir kararıyla, karantina kaldırılarak, sadece C grubu ülkelerinden gelen kişilerin merkezlere alındığı, A ve B ülkelerinden gelen kişilerin ise çifte testle giriş yapabileceği açıklandı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün gelen yolculardan Malpas Otel’e karantinaya alınanlar oldu.

Dün deniz ve hava yoluyla toplam 688 yolcu geldi…

YENİDÜZEN’in Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den edindiği bilgiye göre, dün sabah 02:20’de Türk Hava Yolları uçağı ile 6’sı bebek 176 kişi geldi.

Akşam 18:10 Pegasus uçağıyla ise 212 yolcu ülkeye giriş yaptı.

Seferler 10 Temmuz’a kadar bu şekilde devam edecek…

Sofi, uçak seferlerinin 10 Temmuz’a kadar günde iki geliş, iki dönüş şeklinde yapılacağını belirtti. THY uçağının her gün 02:20’de gelip, 4’te yine İstanbul’a döneceğini kaydetti. Pegasus seferinin ise her akşam 18:10’da gelerek, 19:30’da yolcu ile kalkacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun aksi bir kararı olmadıkça seferlerin böyle süreceğini dile getiren Sofi, A ve B ülkelerinden gelen kişilerin çifte teste tabi tutulduğunu, sadece C grubu ülkelerinden gelenlerin karantinaya alındığını açıkladı.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nden edindiği bilgiye göre, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günde iki gemi seferi gelerek, yolcu ile dönecek.

Gemilerde 150 kişilik kota olduğu da öğrenildi.

Yük taşıyan bu gemiler, sabah 8-9 civarı limana geldikten sonra, 10 sıralarında tekrar dönüyor.

Akşam 6-7 sıralarında tekrar gelen gemi, gece yarısına doğru yola çıkıyor.

Kararlar her gün değişiyor…

Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz itibariyle hava, deniz ve kara yollarından gelecek kişilerin çifte teste tabi tutulup, birkaç gün izole olacaklarını ifade eden taahhütnamenin imzalanmasıyla karantinasız giriş yapabileceğini açıklamıştı.

Ancak 1 Temmuz’da hava ve deniz ulaşımın açılmasıyla ülkede 75 günün ardından

pozitif vaka tespit edilmesiyle, gece yarısı alınan ani bir kararla 1 günlük karantina şartı getirilmişti.

Deniz yolu ile gelen bir yolcunun pozitif çıkmasının üzerinden bir gün sonra hava yolu ile ülkeye giriş yapan üç yolcunun testi de pozitif çıktı.

Pozitif vakaların çıkması sonucu Bakanlar Kurulu ülkeye özel uçuşları durdurma kararı alırken, yolcuların test sonuçları çıkana kadar karantina şartını uygulayacağını açıklamıştı.

Önceki gün Bakanlar Kurulu almış olduğu yeni bir kararla özel uçuşları yeniden açtı, ‘C’ grubu haricinde ülkelerden gelen yolcuların test sonuçları çıkana kadar otellerinde veya evlerinde izole edilmelerine karar verdi.

Karantinasız girişlere tepki, dava…

Ülkenin her yerinden binlerce kişi ‘karantinasız gelişlere hayır’ diyerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Karantinasız gelişlere ana muhalefet vekilleri ve birçok siyasetçi, hukukçu ve sağlıkçı da karşı çıkmıştı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkedeki sağlık altyapısındaki eksiklikler tamamlanana kadar gelişlerin durdurulması yönünde Yüksek İdari Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Dava, bugün saat 10’da görüşülecek.